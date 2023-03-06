البانيه رخص 30 جنيه.. تراجع كبير في أسعار الدواجن |شاهد

قدم مذيع موقع “صدى البلد” أحمد زهران ، تغطية خاصة عن أسعار الدواجن والبيض والفراخ المستوردة، وانخفاض أسعارها مقارنة بالأسابيع القليلة السابقة.

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وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إفراج جديد عن الأعلاف المحتجزة لدعم المربين وكذلك صناعة الدواجن مما سيساهم فى انخفاض أسعار الدواجن والبيض بالأسواق خلال الفترة المقبلة.

أسعار الدواجن اليوم

انخفضت سعر الدواجن الساسو 88 جنيها فى المزرعة لتصل للمستهلك بسعر 100 جنيه.

- سجل سعر الدواجن الأمهات نحو 60 جنيها للكيلو للمستهلك.

- وبلغ كيلو الفراخ البيضاء في المزرعة 71 ، ويبدأ السعر في المحلات للمستهلك من 77 لـ 80 جنيها.