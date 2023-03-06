عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

البانيه رخص 30 جنيه.. تراجع كبير في أسعار الدواجن |شاهد

مذيع موقع صدى البلد
مذيع موقع صدى البلد أحمد زهران

قدم مذيع موقع “صدى البلد” أحمد زهران ، تغطية خاصة عن أسعار الدواجن والبيض والفراخ المستوردة، وانخفاض أسعارها مقارنة بالأسابيع القليلة السابقة. 

شاهد الفيديو:

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إفراج جديد عن الأعلاف المحتجزة لدعم المربين وكذلك صناعة الدواجن مما سيساهم فى انخفاض أسعار الدواجن والبيض بالأسواق خلال الفترة المقبلة. 

أسعار الدواجن اليوم 

انخفضت سعر الدواجن الساسو 88 جنيها فى المزرعة لتصل للمستهلك بسعر 100 جنيه.

- سجل سعر الدواجن الأمهات نحو 60 جنيها للكيلو للمستهلك.

- وبلغ كيلو الفراخ البيضاء في المزرعة 71 ، ويبدأ السعر في المحلات للمستهلك من 77 لـ 80 جنيها.

شاهد الفيديو:

اسعار الدواجن والبيض الدواجن والبيض أحمد زهران دولارات السوبر ماركت المجمعات الإستهلاكية بتوفير دولارات الفراخ البلدي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انزلي متصوتيش | ابن عمّ عامل المسجد ينقذ الممرضة من فضيحة أطفيح

حدث في دولة عربية.. رجل يترك عروسه ليحتضن زوجته الأولى في حفل زفافه

الداخلية: تعديل رسوم استخراج جواز السفر الإلكتروني 2023

فنان شهير يتعرض لحادث سير مروع ونقله للمستشفى.. تفاصيل

في واقعة استشهاد رئيس مباحث بدر ومعاونه..النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات وتستعجل التحريات

العالم الهولندي يتحدى الجميع بتغريدة جديدة: الزلزال المدمر قادم وهذا دليلي.. تفاصيل

السعودية.. إعلان عاجل من المساحة الجيولوجية بشأن تعرض دول الخليج لزلازل مدمرة

خالد الغندور يصدم جماهير الأهلي قبل لقاء صن داونز

موضوعات متعلقة

حقيقة ثوران بركان في البحر المتوسط| ماذا يحدث؟

تحذير عاجل من الأرصاد ودرجات الحرارة تصل لـ 33| تفاصيل

محمد شبانة خلال زيارته صدى البلد: شقق لأعضاء نقابة الصحفيين والإعلان خلال أيام

محمد صلاح رايح على فين؟ حقيقة مغادرته ليفربول.. شاهد

سلسلة زلازل مدمرة في هذا الموعد | تحذير من شهر مارس

كيلو اللحمة بـ180 والفراخ بـ75.. ماذا سيحدث في الأسعار خلال شهر رمضان؟

عاجل.. تحذير من وقوع زلزال قوي بهذه المدن| العالم الهولندي يثير الجدل

هبوط الذهب ومفاجأة في سعر الدولار عالميا | تفاصيل

ترشيحاتنا

بعد زلزال 6 فبراير.. هل القادم مرعب لتركيا؟.. خبراء يجيبون

كسر الأرقام القياسية.. أحمد موسى عن محمد صلاح: أيقونة في الكرة العالمية|فيديو

جدول امتحانات منتصف الترم الثانى للصفين الأول والثانى الثانوى العام بمدارس المتفوقين

بعد إشادة أنجيلينا جولي بها..الحاجة زبيدة: كان نفسي أقعد على تختة بالمدرسة

صدمة ما بعد الكارثة.. ناجون من زلزال تركيا استبدلوا منازلهم بالشارع

البانيه رخص 30 جنيه.. تراجع كبير في أسعار الدواجن |شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور مفاجئ لـ نور ابنة أحمد الزاهر تثير ضجة على السوشيال ميديا|شاهد

بالحجاب والعباية.. رانيا فريد شوقى تفاجئ الجمهور بإطلالة جديدة

لا تتجاهلها.. تناول هذه الفاكهة يحميك من فقدان البصر

ميسي يفاجأ فنانة عربية شهيرة وابنها بهدية غير متوقعة ..صور وفيديو

فيديو

البانيه رخص 30 جنيه.. تراجع كبير في أسعار الدواجن |شاهد

قبل 8 قرون.. كنز يثبت سيطرة المسلمين على ألمانيا/ ما قصته.. فيديو جراف

ميسي يفاجأ فنانة عربية شهيرة وابنها بهدية غير متوقعة ..صور وفيديو

بملامح غريبة.. أول تعليق من أحمد السقا بعد ظهوره فى الكبير اوى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

اﻟﻤﺰﻳﺪ