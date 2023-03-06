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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اتحاد منتجي الدواجن: تراجع الأسعار في النصف الثاني من رمضان

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

أشاد الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، بالافراجات الجديدة التي كشفت عنها وزارة الزراعة من الاعلاف، قائلاً : " أمر إيجابي، وكلما تواترت الافراجات بشكل منتظم يعني مزيدا من الدورات الانتاجية، ومن ثم زيادة المعروض في السوق ، وبالتالي تأثير فعال على الاسعار ".

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 وقال الزيني، إنه بتتبع منحنى الاسعار مع تدفق الافراجات  شهدت الاسعار تأرجحاً بين 65 جنيها للكيلو، من الدجاج الحي في المزرعة، وإستقر حالياً عند مستوى 68 جنيهاً، رغم أنه يتم بيعه بأسعار تبلغ في الاسواق  بحسب المنطقة من 80-85 جنيهاً  حتى البيض تراجعت أسعاره من 111 جنيهاً إلى 94 جنيهاً.

وتابع الزيني، في مداخلة خلال برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON، أن الدواجن ليست مجرد  منتج أو طعام للمواطن،  لكن منظومة اقتصادية كبيرة  والتضخم الان مضاعف مقارنة بالعام الماضي نتيجة زيادة  أسعار الخامات بالعالم في ظل الاضطرابات الجيوسياسية ،  بالاضافة  لتراجع قيمة الجنيه محلياً  ، ورغم ذلك صناعة الدواجن مستقرة.

وعزى ارتفاع الاسعار في الايام الاخيرة بعد انخفاضها في أعقاب  ضخ الدواجن المستوردة  ودخول دورات إنتاج جديدة لزيادة الطلب المترافق  مع قرب حلول شهر رمضان حيث يزيد الطلب من تجهيزات موائد الرحمن وتجهيز الاسر لاحتياجات البيت.

وتابع أنه من المطمئن أن هناك دورات إنتاجية كبيرة في المزارع وستخرج في الاسابيع  القادمة والعنصر الاهم هو استمرار تدفق الاعلاف والافراجات ".

وتوقع ارتفاع أسعار كيلو الدواجن، خلال الفترة القادمة مع بداية رمضان ، متوقعاً عودة تراجع منحنى الاسعار في النصف الثاني من رمضان، مع انخفاض الطلب ودخول دورات إنتاجية للسوق حيث إن معظم المربين  يفضلون الدورات الرمضانية ".

 

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