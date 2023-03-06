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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الزراعة تفجر مفاجأة عن سعر بيع الدواجن.. فيديو

الدواجن
الدواجن

قال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن الدولة وفرت الدولارات اللازمة من أجل الأعلاف.

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وأضاف المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "تم الإفراج عن 137 ألف طن أعلاف بقيمة 67 مليون دولار خلال أسبوع".

 

وأشار المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، : "إجمالي ما تم الإفراج عنه من مستلزمات أعلاف الدواجن 2.8 مليون طن"، موضحا: "أسعار الدواجن انخفضت عن الفترة الماضية، سعر بيع الفراخ في مزرعة الدواجن بـ 77 جنيه".


وأشار المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، : "كل مزارع الفراخ تعمل بقوة وتنتج حاليا".

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