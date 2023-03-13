45 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن بعد تحرك الحكومة لاستيراد 25 ألف طن برازيلي

يبحث الكثير يوميا عن أسعار الدواجن اليوم في مصر “أسعار الفراخ” ، والتي تراجعت خلال الفترة الماضية بعدما وصلت إلى 95 جنيها للكيلو لتبدأ اليوم من 72 جنيها في المزرعة وتباع للمستهلك بداية من 75 جنيها للكيلو حتى 79 جنيها، بتراجع نحو 23 جنيها من أعلى سعر.

45 جنيها

وهبط سعر كيلو البانيه ليسجل اليوم بداية من 160 جنيها بعدما وصل إلى 195 جنيها أمس في بعض المحلات، فيما يصل اليوم إلى 180 جنيها في بعض المحلات نتيجة اختلاف المنطقة واختلاف هامش الربح بحسب تجار الدواجن.

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أسعار الدواجن اليوم

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم

تراجع أسعار الفراخ

ويبدأ سعر كيلو الفراخ البياضة “الأمهات” نحو 65 جنيها فقط في المزرعة ، ويباع في الأسواق للمواطنين بمبلغ يبدأ من 68 جنيها وحتى 74 جنيها للكيلو.

أسعار الدواجن اليوم

كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 72-73 جنيهًا في المزرعة، و75 جنيهًا وقد يصل إلى 79 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق.

الفراخ البلدي : 120-130 جنيهًا للكيلو.

الدواجن الساسو: 110- 120 جنيهًا للكيلو.

الأوراك: بين 84- 95 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن

بانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: بين 160- 180 جنيهًا للكيلو.

الصدور بالعظم: تبدأ من 105 جنيهات للكيلو.

سعر الأجنحة : 55-65 جنيهًا للكيلو.

سعر الهياكل : 43 -50 جنيهًا للكيلو.

الفراخ الأمهات البيضاء: 65 في المزرعة ، و68-74 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

أسعار الدواجن اليوم

أسعار الدواجن اليوم

أسعار الدواجن اليوم

أسعار الفراخ المجمدة البرازيلي

ويهتم الكثير في نفس الوقت بالبحث عن أسعار الفراخ المجمدة البرازيلي اليوم بعد قرار الحكومة باستيراد آلاف الأطنان لسد الاحتياج المحلي وضبط أسعار السوق، والتي جاءت كالتالي في المجمعات الاستهلاكية:

سعر الفرخة بـ 71.5 لوزن الـ كيلو و100 جرام.

سعر الفرخة الفرخة وزن الكيلو و200 جرام 78 جنيهًا.

سعر الفرخة الفرخة وزن كيلو ونصف 95 جنيهًا.

25 ألف طن

وفي نفس الوقت، كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية التعاقد على 2000 طن من صدور وأوراك دواجن مجمدة برازيلية ستصل خلال أسبوع، وكذلك على 25 ألف طن من الدواجن المجمدة البرازيلية، ومن المقرر أن تلك الكميات سيتم استلامها خلال أسبوع قبل شهر رمضان.

دواجن مجمدة برازيلية

أسعار الكتاكيت اليوم

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي بعد التراجع الأخير:

كتكوت أبيض: 21: 22 جنيهًا.

كتكوت ساسو: 15-16 جنيهًا.

الكتاكيت

أسعار البيض اليوم

ويهتم الملايين بمعرفة آخر أسعار كرتونة البيض اليوم، والتي تراجعت بنحو 26 جنيها من أعلى سعر كالتالي:

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم تسجل 93- 94 جنيها في المزرعة، و 95 و 100 جنيه للمستهلك حسب المنطقة.

سعر كرتونة البيض الأبيض وصلت إلى 90-91 جنيها في المزرعة، وبين 94 -95 جنيها بحسب المنطقة للمستهلك.

سعر كرتونة البيض البلدي تبدأ من 97 جنيها في المزرعة وتباع للمواطنين بنحو 105-110 جنيهات.