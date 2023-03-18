55 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بعد استيراد اللحوم من تشاد

يبحث الكثير عن أسعار الدواجن اليوم في الأسواق ، وخاصة سعر كيلو الفراخ البيضاء التسمين ، والتي استقرت اليوم لتسجل بداية من 73 جنيها في المزرعة، فيما تصل للمستهلك بداية من 75 جنيها وحتى 83 جنيها في بعض الأماكن.

أسعار الفراخ اليوم

واستقرت أسعار الفراخ اليوم إذ تراجعت بقيمة نحو 20 جنيها من أعلى سعر وهو 95 جنيها ، فيما سجل سعر الفراخ البياضة “الأمهات” نحو 68 جنيها في المزرعة ويباع بسعر يصل إلى 75 جنيها للكيلو.

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سعر كيلو البانيه

واستقر سعر كيلو البانيه اليوم ليسجل بداية كمتوسط سعر من 155 جنيها في بعض المحلات، بعد أن وصل إلى 210 جنيهات في وقت سابق بفارق نحو 55 جنيها بين أعلى سعر حينها وأقل سعر اليوم.

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الدواجن اليوم

كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 73 جنيهًا في المزرعة، و75 جنيهًا وقد يصل إلى 83 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق.

أسعار الفراخ اليوم

الفراخ البلدي : 115-120 جنيهًا للكيلو.

الدواجن الساسو: 110- 115 جنيهًا للكيلو.

الأوراك: بين 80- 95 جنيهًا للكيلو.

الفراخ

بانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: بين 155- 185 جنيهًا للكيلو.

الصدور بالعظم: تبدأ من 105 جنيهات للكيلو.

سعر الأجنحة : 55-65 جنيهًا للكيلو.

سعر الهياكل : 40 -50 جنيهًا للكيلو.

الفراخ الأمهات البيضاء: 68 في المزرعة ، و70-74 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم

استيراد كميات جديدة

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت استيراد 27 ألف طن دواجن منها 2000 طن من صدور وأوراك دواجن مجمدة برازيلية ستصل خلال أسبوع.

كما أعلنت الوزارة أيضا التعاقد على استيراد 25 ألف طن من الدواجن المجمدة البرازيلية، ومن المقرر أن تلك الكميات سيتم استلامها خلال أسبوع قبل شهر رمضان.

لحوم تشاد

وكان المهندس محمد الجمال، المالك لمشروع ومزارع تشاد، أعلن أنه بالنسبة لـ اللحوم التشادية، تم شراء عدد كبير من الأبقار لزيادة الإنتاجية إلى 30 ألف رأس وتم تغيير المرعى لكي يناسب ذوق المستهلك المصري، موضحا أن دولة تشاد التي لديها ما لا يقل عن 120 مليون رأس من الأبقار.

ونوه في تصريحات تليفزيونية إلى أنه تم التنسيق مع الحكومة التشادية لتوفير الأراضي المناسبة لزراعة الأعلاف، وهناك لجنة تتواجد بدولة تشاد لمتابعة عمليات الذبح ومتابعة الأبقار الصالحة لكي تصل للمستهلك المصري، موضحا :" استطعنا توفير 30 ألف رأس فى السنة والسبب وراء تسعير كيلو اللحم منها بـ 145 جنيها أننا لن نرتبط بسعر صرف الدولار".

كلمة رئيس الوزراء

يذكر أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد خلال افتتاح معرض أهلا رمضان يوم الثلاثاء الماضي على توافر الدواجن بعد استيراد كميات معينة لضبط الأسعار، وهي الآن متوفرة.

أسعار الفراخ المجمدة البرازيلي

وفي نفس السياق ، يتطلع الكثير إلى البحث عن أسعار الفراخ المجمدة البرازيلي اليوم بعد قرار الحكومة باستيراد آلاف الأطنان لسد الاحتياج المحلي وضبط أسعار السوق، والتي جاءت كالتالي في المجمعات الاستهلاكية:

سعر الفرخة بـ 71.5 لوزن الـ كيلو و100 جرام.

سعر الفرخة الفرخة وزن الكيلو و200 جرام 78 جنيهًا.

سعر الفرخة الفرخة وزن كيلو ونصف 95 جنيهًا.

الفراخ المجمدة

أسعار الكتاكيت اليوم

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي بعد التراجع الأخير:

كتكوت أبيض: 18 : 19 جنيهًا.

كتكوت ساسو: 13-14 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

ويبحث الكثير في ذات الوقت عن أسعار كرتونة البيض اليوم، والتي تراجعت خلال الأيام الماضية ووصل سعرها كالتالي:

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم تسجل 97- 98 جنيها في المزرعة، و 100 و 110 جنيهات للمستهلك حسب المنطقة.

سعر كرتونة البيض الأبيض وصلت إلى 91 جنيها في المزرعة، وبين 95 -105 جنيه بحسب المنطقة للمستهلك.

سعر كرتونة البيض البلدي تبدأ من 108 جنيهات في المزرعة وتباع للمواطنين بنحو 112-120 جنيها.