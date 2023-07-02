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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

هل رفعتها الشرقية للدخان؟.. ماذا يحدث فى سوق السجائر فى مصر

صدى البلد

شهدت أسعار السجائر خلال الايام القليلة الماضية، ارتفاعات غير رسمية بنسبة زيادة وصلت إلى 100%، حيث وصل السعر غير الرسمي لسجائر كليوباتر وكيلوباترا بوكس إلى 45 جنيها والسعر غير الرسمي لسجائر إل إم حوالي 55 جنيها ومارلبورو 60 جنيها وميريت 69 جنيها.

أسعار السجائر للمستهلك

ونفت الشركة الشرقية للدخان عبر  تصريحات تلفزيونية لـ هاني أمان، العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان حدوث زيادة جديدة في أسعار السجائر.

وقال رئيس الشرقية للدخان: إن قطاع السجائر لم يرفع الأسعار، مضيفا أن الأسعار كما هى ونبيع للتجار بنفس السعر الرسمي في كل مكان بمصر.

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وكان مجلس إدارة الشركة اعتمد لائحة الأسعار الجديدة الخاصة بسعر المستهلك في الأول من أبريل ، حيث رفعت الشركة الشرقية (ايسترن كومبانى)  أسعار كافة منتجاتها من السجائر والسيجار والمعسل ودخان البيبه والشعر.

أسعار السجائر اليوم

وقال رئيس الشرقية للدخان: إن قطاع السجائر لم يرفع الأسعار، والأسعار كما هى ونبيع للتجار بنفس السعر الرسمي في كل مكان في مصر.
وأوضح أمان، أن سعر علية سجائر كليوباترا وكل الأنواع بـ 25 جنيها، لافتا إلى أن هناك سوق سوداء للسجائر ،ووصل سعر العلبة إلى 40 جنيها.

وأكمل هاني أمان رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان، أن في هذا الوقت من كل عام التجار يتوقعون ارتفاع أسعار السجائر، وبالتالي رفعوا الأسعار تحسبا لأي ارتفاع وهذا الأمر غير طبيعي.

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أسعار السجائر الرسمية

وتراوحت الزيادة  للسجائر بين جنيهين الى 3 جنيهات للعلبة، بعد الزيادة الأخيرة التي تم إقرارها في إبريل 2023

سعر (بوكس 10) 15 جنيها.

كليوباترا كينج سايز 23 جنيها.

كليوباترا سوفت كوين 24 جنيها.

 بوسطن/بلومنت 24 جنيها، كليوباترا بوكس (أبيض/ألوان) 24 جنيها.

 كليوباترا سوبر إلى 24 جنيها، مونديال (أحمر/أرزق/سيلفر) 24 جنيها.

مونديال سويتش (منتول/بلوبيري) 24 جنيها.

 كليوباترا بلاك 24 جنيها، وماتوسيان سوبر 24 جنيها.

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