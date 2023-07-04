قرب على 1900 جنيه|هبوط غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

هبطت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4-7-2023 ، مجددا استمرارا لموجة التراجع التي ضربت المعدن الأصفر بعد العيد، إذ سجل مستويات متدنية خاصة سعر الجرام من العيارين الأشهر في مصر وهما 18 و21.

سعر الذهب الآن

سعر الذهب اليوم في مصر

وتراجع سعر جرام الذهب من العيار الأشهر عند شراء المشغولات الذهبية وهو عيار 18، إلى ما يقرب من 1900 جنيه بعدما سجل 2500 جنيه أو يزيد في ذروة الارتفاع في شهر إبريل الماضي.

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600 جنيه

وتراجع سعر جرام الذهب بقوة من عيار 21 أيضا ليسجل نحو 2,215 جنيها بعدما كان 2800 جنيه أو يزيد قليلا ، وهو أعلى سعر وصل إليه، بفارق نحو 600 جنيه ، فيما هبط من 2310 جنيهات منذ أول الأسبوع.

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

ويتساءل الكثير عن سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم والذي سجل نحو 2215 جنيها بعدما سجل سعر الجرام 2310 جنيهات قبل أيام ، فيما سجل سعر الجرام عيار 18 نحو 1,899 جنيهات فقط للبيع و1907 جنيهات للشراء.

سعر الذهب الآن

سعر الذهب الآن في السوق

الراغبين في الشراء أو البيع يبحثون عن سعر الذهب الآن بعد انتهاء عيد الأضحى المبارك 2023، وينشر موقع صدى البلد أسعار الذهب الأن، كما يلي بكافة الأعيرة:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الثلاثاء : 2,543 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الثلاثاء ، 2,225 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم الثلاثاء ، عيار 18: 1,907 جنيهًات.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الثلاثاء ، عيار 14 للشراء : 1,483 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الثلاثاء ، عيار 24 للبيع : 17,720 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

بلغ سعر الأوقية اليوم الثلاثاء ، عيار 24: 1,921 دولارًا بعد 2056 كأعلى سعر في مايو.

سعر الذهب الآن

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

ويبحث الكثير عن مصنعية الذهب عند الشراء خاصة بعد قرار زيادتها 10 % بدءا من الشهر الحالي ، وتكون كبيرة نسبيا عند شراء المصوغات والمتمثلة في الشبكة وغيرها، مقارنة بأسعار مصنعية السبائك التي تزيد عن 100 جرام بعد القرار الجديد.

ولكي يتم حساب سعر المصنعية يتم إضافة ما بين 5% من سعر الجرام وحتى 10%، وقد يتم احتسابها في محلات الصاغة بداية من 100 وحتى 150 جنيها أو يزيد.

ولكي نقوم بحساب مصنعية السبائك فيختلف الأمر، إذ يبدأ من نحو 35 جنيها للتي تزيد عن 100 جرام على حسب الشركة المصنعة للسبيكة، ويبدأ وزن السبائك من 1 جرام وحتى 1000 جرام، بينما يتم معاملة السبيكة حتى 100 جرام معاملة المشغولات.