عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر عيار 21 الآن.. الذهب يتراجع بقوة بعد انتهاء العيد

الذهب
الذهب

تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر 2-7-2023 ، خاصة بعد انقضاء أيام عيد الأضحى المبارك نتيجة لضعف الطلب على المعدن بعد نشاط خلال أيام العيد، وبالتزامن مع تراجع قوي في سعر الأوقية عالميا.

اقرأ أيضا: 

الذهب يتراجع بقوة لأول مرة منذ شهور عالميًا|وهذا سعر عيار 21 الآن

550 جنيها|هزة جديدة تضرب أسعار الذهب ثالث أيام العيد وعيار21 الآن مفاجأة

500 جنيه الآن|زلزال يضرب أسعار الذهب عالميا ثاني أيام العيد وعيار21 مفاجأة

200 جنيه الآن أول يوم العيد|قفزة جديدة بأسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

وتراجع سعر الجنيه الذهب اليوم والذي يزن 8 جرامات من عيار 24، ليسجل نحو 18,000 جنيه، بعدما كان نحو 18960 جنيها بتراجع نحو 960 جنيها، وتراجع 4400 جنيه من أعلى سعر وهو 22400 جنيه. 

الذهب 

سعر الذهب عيار 21 في مصر 

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم تراجعا ليسجل نحو 2250 جنيها بعدما سجل سعر الجرام 2310 جنيهات قبل 3 أيام ، فيما تخطى 2800 جنيه في ذروة الارتفاع بفارق يزيد على 500 جنيه.

سعر الذهب الآن

سعر الذهب الآن بعد انتهاء عيد الأضحى المبارك 2023، يبحث عنه الكثير ،سواء كان للبيع أو للشراء، وينشر موقع صدى البلد أسعار الذهب اليوم كما يلي بكافة الأعيرة:

سعر جرام الذهب عيار 24

  • سعر عيار 24 اليوم الأحد : 2,594 جنيهًا.

الذهب 

سعر جرام الذهب عيار 21

  • سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأحد ، 2,270 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

  • سجّل  سعر الجرام اليوم الأحد ، عيار 18: 1,946 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

  • سجّل  سعر الجرام اليوم الأحد ، عيار 14 للشراء : 1,513 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

  • بلغ سعر الجنيه اليوم الأحد ، عيار 24 للبيع : 18,000 جنيه.

سعر الأونصة عيار 24

  • بلغ سعر الأوقية اليوم الأحد ، عيار 24: 1,919 دولارًا بعد 2056 كأعلى سعر في مايو.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

ويهتم الكثير من الراغبين في الشراء بالتعرف على مصنعية الذهب بعد قرار زيادتها 10 % بدءا من الشهر الحالي ، فهي تهم الراغبون في شراء المصوغات والتي يكون سعر مصنعيتها والضريبة التي عليها كبيرة مقارنة بأسعار مصنعية السبائك التي تزيد عن 100 جرام بعد القرار الجديد.

وعند  حساب سعر المصنعية يتم إضافة 5% من سعر الجرام وحتى 10%، وقد يتم احتسابها في محلات الصاغة بداية من 100 وحتى 150 جنيها، أما عند شراء السبائك فيخلف سعر المصنعية، إذ يبدأ من نحو 35 جنيها للتي تزيد عن 100 جرام أو يزيد على حسب الشركة المصنعة للسبيكة، ويبدأ وزن السبائك من 1 جرام وحتى 1000 جرام.

الذهب 

مصنعية الذهب 

وكانت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أعلنت عن زيادة قيمة المصنعية للمشغولات الذهبية بنسبة 10%، بدءا من الشهر الخالي ، طبقا لما هو مقرر تنفيذه بناء علي بروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع بين الشعبة ومصلحة الضرائب المصرية.

وصدر قرار عن الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية برقم 94 لسنة 2023، والذي نص اعتبار السبائك عيار 24 وزن 100 جرام فأقل من المشغولات الذهبية بدءا من الشهر المقبل.

الذهب اسعار الذهب اليوم سعر الذهب عيار 21 بمصر سعر الذهب الان سعر جرام الذهب عيار 21 أسعار الذهب اليوم بمصر عيار 21 بالمصنعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر عيار 21 الآن.. الذهب يتراجع بقوة بعد انتهاء العيد

صدمة للجمهور.. حقيقة وفاة الفنان إسلام حافظ

السد العالي حصن مصر المنيع من خطر الملء الرابع لسد النهضة.. شراقي يوضح التفاصيل

فرج عامر يحسم الجدل بشأن انضمام أحمد فتوح للأهلي

خلال أيام.. حسم رسوم السحب والإيداع في البنوك| تفاصيل

الجزيرة الإماراتي يضع شرطًا صادمًا أمام أي نادٍ يطلب ضم بن شرقي

مفاجأة جديدة بشأن أحمد سعيد لاعب الطائرة بالأهلي .. تفاصيل

لاعب المنتخب الأولمبي.. أهم صفقة يتمنى الأهلي حسمها خلال الموسم

موضوعات متعلقة

الذهب يتراجع بقوة لأول مرة منذ شهور عالميًا|وهذا سعر عيار 21 الآن

550 جنيها|هزة جديدة تضرب أسعار الذهب ثالث أيام العيد وعيار21 الآن مفاجأة

500 جنيه الآن|زلزال يضرب أسعار الذهب عالميا ثاني أيام العيد وعيار21 مفاجأة

200 جنيه الآن أول يوم العيد|قفزة جديدة بأسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

600 جنيه الآن في وقفة العيد| مفاجأة بأسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21

500 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار21 الآن قبل العيد.. اشتري شبكتك بسرعة

ترشيحاتنا

فضل دعاء سيد الاستغفار في الصباح.. يفغر الذنوب لو مثل زبد البحر

5 سيارات يقدمها الصانع الألماني .. وبأسعار أقل من الصيني

للفئة المتوسطة.. موبايل جديد من Honor بذاكرة عشوائية 16 GB وكاميرا 108 ميجابكسل

امتحانات الثانوية العامة 2023| وصول أوراق أسئلة الفيزياء والتاريخ إلى اللجان

بعد تجاوز "جزار مونوريل".. القومية للأنفاق تناشد المواطنين بالإبلاغ عن السلوكيات السلبية

سعر عيار 21 الآن.. الذهب يتراجع بقوة بعد انتهاء العيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمر ردده الكثيرون حول العالم.. هل عاش الفراعنة لمئات السنين؟

طريقة عمل طحينة للمشويات زي المطاعم

أحدث حلويات عيد الأضحى.. طريقة عمل حلوى المسخسخة بمكونات سهلة وسريعة

فوائد الفاصوليا الخضراء.. تحميك من أمراض خطيرة

فيديو

من غرفتها .. أول فيديو لـ غادة عبد الرازق بعد إعلان طلاقها

«ميتيلاند» يتخذ هذا الإجراء ضد إمام عاشور.. والغندور يكشف عن مفاجأة|فيديو جراف

معجزات إلهية.. أسرار وفوائد لا تصدق عن ماء زمزم/ فيديو جراف

مطلعش زي ما اتقال|وفاة مدير مدرسة أثناء عمله الإضافي كعامل بناء.. ما الحقيقة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ