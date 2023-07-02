سعر عيار 21 الآن.. الذهب يتراجع بقوة بعد انتهاء العيد

تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر 2-7-2023 ، خاصة بعد انقضاء أيام عيد الأضحى المبارك نتيجة لضعف الطلب على المعدن بعد نشاط خلال أيام العيد، وبالتزامن مع تراجع قوي في سعر الأوقية عالميا.

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وتراجع سعر الجنيه الذهب اليوم والذي يزن 8 جرامات من عيار 24، ليسجل نحو 18,000 جنيه، بعدما كان نحو 18960 جنيها بتراجع نحو 960 جنيها، وتراجع 4400 جنيه من أعلى سعر وهو 22400 جنيه.

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سعر الذهب عيار 21 في مصر

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم تراجعا ليسجل نحو 2250 جنيها بعدما سجل سعر الجرام 2310 جنيهات قبل 3 أيام ، فيما تخطى 2800 جنيه في ذروة الارتفاع بفارق يزيد على 500 جنيه.

سعر الذهب الآن

سعر الذهب الآن بعد انتهاء عيد الأضحى المبارك 2023، يبحث عنه الكثير ،سواء كان للبيع أو للشراء، وينشر موقع صدى البلد أسعار الذهب اليوم كما يلي بكافة الأعيرة:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الأحد : 2,594 جنيهًا.

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سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأحد ، 2,270 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم الأحد ، عيار 18: 1,946 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الأحد ، عيار 14 للشراء : 1,513 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الأحد ، عيار 24 للبيع : 18,000 جنيه.

سعر الأونصة عيار 24

بلغ سعر الأوقية اليوم الأحد ، عيار 24: 1,919 دولارًا بعد 2056 كأعلى سعر في مايو.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

ويهتم الكثير من الراغبين في الشراء بالتعرف على مصنعية الذهب بعد قرار زيادتها 10 % بدءا من الشهر الحالي ، فهي تهم الراغبون في شراء المصوغات والتي يكون سعر مصنعيتها والضريبة التي عليها كبيرة مقارنة بأسعار مصنعية السبائك التي تزيد عن 100 جرام بعد القرار الجديد.

وعند حساب سعر المصنعية يتم إضافة 5% من سعر الجرام وحتى 10%، وقد يتم احتسابها في محلات الصاغة بداية من 100 وحتى 150 جنيها، أما عند شراء السبائك فيخلف سعر المصنعية، إذ يبدأ من نحو 35 جنيها للتي تزيد عن 100 جرام أو يزيد على حسب الشركة المصنعة للسبيكة، ويبدأ وزن السبائك من 1 جرام وحتى 1000 جرام.

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مصنعية الذهب

وكانت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أعلنت عن زيادة قيمة المصنعية للمشغولات الذهبية بنسبة 10%، بدءا من الشهر الخالي ، طبقا لما هو مقرر تنفيذه بناء علي بروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع بين الشعبة ومصلحة الضرائب المصرية.

وصدر قرار عن الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية برقم 94 لسنة 2023، والذي نص اعتبار السبائك عيار 24 وزن 100 جرام فأقل من المشغولات الذهبية بدءا من الشهر المقبل.