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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب يتراجع بقوة لأول مرة منذ شهور عالميًا|وهذا سعر عيار 21 الآن

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب اليوم السبت 1-7-2023 رابع أيام عيد الأضحى المبارك، تراجعا قويا عالميا كما هبط على المستوى المحلي في محلات الصاغة، خاصة عيار 21 .

الذهب 

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750 جنيها

وهبط سعر الجنيه الذهب اليوم والذي يزن 8 جرامات من عيار 24، ليسجل نحو 18200 جنيه، بعدما كان نحو 18960 جنيها بتراجع نحو 750 جنيها، وتراجع 4200 جنيه من أعلى سعر وهو 22400 جنيه. 

سعر الذهب رابع أيام عيد الأضحى 2023 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم تراجعا ليسجل نحو 2,275  جنها بعدما سجل سعر الجرام 2310 جنيهات قبل يومين، فيما تخطى 2800 جنيه في ذروة الارتفاع بفارق نحو 525 جنيها.

سعر الذهب الآن

سعر الذهب الآن في رابع أيام عيد الأضحى المبارك 2023، يبحث عنه الكثير خاصة المقبلون على الخطوبة ،لشراء الشبكة ، وينشر موقع صدى البلد أسعار الذهب اليوم كما يلي بكافة الأعيرة:

سعر جرام الذهب عيار 24

  • سعر عيار 24 اليوم السبت : 2,623 جنيهًات.

سعر جرام الذهب عيار 21

  • سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم السبت، 2,295 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

  • سجّل  سعر الجرام اليوم السبت، عيار 18: 1,967 جنيهًا.
الذهب 

سعر جرام الذهب عيار 14

  • سجّل  سعر الجرام اليوم السبت، عيار 14 للشراء : 1,530 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

  • بلغ سعر الجنيه اليوم السبت، عيار 24 للبيع : 18,200 جنيه.

سعر الأونصة عيار 24

  • بلغ سعر الأوقية اليوم السبت، عيار 24: 1,919 دولارًا بعد 2056 كأعلى سعر في مايو.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

 وتعتبر مصنعية الذهب بعد قرار تحريكها 10 % بدءا من اليوم، فهي تهم الراغبون في شراء الشبكة والتي يكون سعر مصنعيتها والضريبة التي عليها كبيرة مقارنة بأسعار مصنعية السبائك التي تزيد عن 100 جرام بعد القرار الجديد.

وعند  حساب سعر المصنعية يتم إضافة 5% من سعر الجرام وحتى 10%، وقد يتم احتسابها في محلات الصاغة بداية من 100 وحتى 150 جنيها، أما عند شراء السبائك فيخلف سعر المصنعية، إذ يبدأ من نحو 30 جنيها للتي تزيد عن 100 جرام أو يزيد على حسب الشركة المصنعة للسبيكة، ويبدأ وزن السبائك من 1 جرام وحتى 1000 جرام.

الذهب 

زيادة مصنعية الذهب 

يذكر أن الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، قررت زيادة قيمة المصنعية للمشغولات الذهبية بنسبة 10%، بدءا من الشهر المقبل، طبقا لما هو مقرر تنفيذه بناء علي بروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع بين الشعبة ومصلحة الضرائب المصرية، وصدر قرار عن الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية برقم 94 لسنة 2023، والذي نص اعتبار السبائك عيار 24 وزن 100 جرام فأقل من المشغولات الذهبية بدءا من الشهر المقبل.

 

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