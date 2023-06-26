500 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار21 الآن قبل العيد.. اشتري شبكتك بسرعة

يبحث الألاف عن سعر الذهب اليوم الاثنين 26-6-2023 ، خاصة قبيل عيد الأضحى المبارك والذي يمكثر فيه الشراء، خاصة الشبكة من عيار ي 21 و 18.

الذهب

سعر الذهب اليوم الاثنين

ويمتلئ محرك البحث جوجل بالبحث عن أسعار الذهب اليوم الاثنين، إذ تراجع سعر الجرام من عيار 18 ليسجل أقل من 2000 جنيه بعدما وصل 2500 جنيه في ذروة الارتفاع في إبريل الماضي، ليسجل تحديدا البيوم نحو 1,903 جنيهات للبيع.

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سعر الذهب الآن

أما عن سعر الذهب الآن ينشره موقع صدى البلد ضمن أهم وأبرز أخباره الخدمية للمواطنين يوميا :

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الاثنين : 2,560 جنيهًا.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الاثنين ، 2,240 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم الاثنين ، عيار 18: 1,920 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الاثنين ، عيار 14 للشراء : 1,493 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الاثنين ، عيار 24 للبيع : 17,760 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

بلغ سعر الأوقية اليوم الاثنين ، عيار 24: 1,924 دولارًا بعد 2056 كأعلى سعر في مايو.

سعر الذهب اليوم عيار 21

كما يكثر البحث عن سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن ، والذي تراجع من أعلى سعر بفارق نحو 580 جنيها ليسجل اليوم كأقل سعر 2220 جنيها بعدما كان أعلى سعر سجله محليا نحو 2800 جنيها لكل جرام.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

أما سعر مصنعية الذهب عند الشراء ، فهي الشغل الشاغل للراغبين في الشراء خاصة عند شراء المشغولات الذهبية والتي يكون سعر مصنعيتها والضريبة التي عليها كبيرة مقارنة بأسعار مصنعية السبائك.

ويمكن حساب سعر المصنعية بكسل سهوزلة عند شراء المشغولات الذهبية والتي تكون بداية من 5% من سعر الجرام ، وقد يتم احتسابها في محلات الصاغة بداية من 80 وحتى 150 جنيها.

أما عند شراء السبائك فيخلف سعر المصنعية ، إذ يبدأ من نحو 30 جنيها أو يزيد على حسب الشركة المصنعة للسبيكة ، ويبدأ وزن السبائك من 1 جرام وحتى 1000 جرام.

الذهب

توقعات سعر الذهب

ويبحث الكثي عن توقعات أسعار الذهب خاصة بعد قرار الحكومة بإعفاء واردات الذهب من الجمارك والذي أتاح زيادة المعروض ما خفض سعره بنحو 600 جنيه من أعلى سعر، حيث لا يمكن توقع سعر الذهب وإنما يخضع لعدة أليات في التسعير حسب حركة السوق، أهمها مقادر المعروض وحجم الإقبال على البيع والشراء ، ومتوسط سعر أوقية الذهب عالميا.

قرار البنك المركزي

يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت فى اجتماعها الخميس الماضي 22 يونيو، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 18.25% و 19.25% و18.75% على الترتيب، مع تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 18.75% .