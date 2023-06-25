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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع جديد قبل العيد.. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

الذهب
الذهب

يبحث الكثير عن أسعار الذهب اليوم في مصر 25-6-2023، خاصة قبيل اقتراب عيد الأضحى المبارك والذي يحل علينا هذا الأسبوع، حيث يهتم الراغبون في شراء الشبكة بالبحث عن سعر جرام الذهب عيار 21 الآن.

سعر الذهب اليوم الأحد

وشهد سعر الذهب زيادة جديدة عن الأمس ، إذ سجل سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من عيار 24 نحو 17,760  جنيها بعد 17,600 جنيه أمس، ولكنه يظل منخفضا مقارنة بـ 18 ألف جنيه في تعاملات الأسبوع الماضي، فيما تراجع من أعلى مستوى بقيمة نحو 4640 جنيها، إذ سجل في ذروة الارتفاع أبريل الماضي 22400 جنيه.

الذهب 

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سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

وعن سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر، يبحث عنه الراغبين في الزواج والخطوبة، سجل نحو 2,220 جنيه للبيع اليوم،  بعدما سجل 2,200 جنيه للبيع أمس، فيما سجل سعر الجرام من عيار 18 نحو 1,903 جنيهات بعد 1,886 جنيها أمس.

سعر الذهب الآن

سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 2,240 جنيها بعدما كان 2220 جنيها للشراء أمس، ولكنه ظل متراجعا من أعلى سعر في إبريل الماضي وهو أكثر من 2800 جنيه ، بفارق نحو 560 حنيها.

سعر الذهب مباشر

ويرصد “صدى البلد” في هذا التقرير، سعر الذهب مباشر اليوم الأحد 25-6-2023 في محلات الصاغة بدون مصنعية :

سعر جرام الذهب عيار 24

  • سعر عيار 24 اليوم الأحد: 2,560 جنيهًا.
الذهب 

سعر جرام الذهب عيار 21

  • سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأحد، 2,240 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

  • سجّل  سعر الجرام اليوم الأحد، عيار 18: 1,920 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

  • سجّل  سعر الجرام اليوم الأحد، عيار 14 للشراء : 1,493 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

  • بلغ سعر الجنيه اليوم الأحد، عيار 24 للبيع : 17,760 جنيه.

سعر الأونصة عيار 24

  • بلغ سعر الأوقية اليوم الأحد، عيار 24: 1,921 دولارًا بعد 2056 كأعلى سعر في مايو.

توقعات سعر الذهب 

وتراجعت أسعار الذهب في مصر بقوة، نتيجة قرار الحكومة الذي أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بإعفاء واردات الذهب من رسوم الجمارك في أبريل والذي هوى بأسعار الذهب بنحو يزيد على 600 جنيه من أعلى سعر قبل ان يعاود الارتفاع.

قرار البنك المركزي المصري

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت فى اجتماعها الخميس الماضي، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 18.25% و 19.25% و18.75% على الترتيب، مع تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 18.75% .

أسعار الذهب الآن في مصر عيار 21 بالمصنعية

وقبل الخطوبة ومن أجل شراء الشبكة، يهتم العرسان الجدد بالبحث عن سعر الذهب بالمصنعية والضريبة والدمغة، إذ تضاف المصنعية على سعر الجرام عند الشراء فقط وليس البيع.

وعند حساب سعر المصنعية على الذهب يتم إضافة نحو 5-10 % من سعر الجرام، وقد يكون سعر المصنعية بين 80 و150 جنيها في بعض محلات الصاغة، وذلك بحسب المشغولات وكيفية تصنيعها، أما مصنعية السبائك، تكون قليلة مقارنة بالمشغولات ، إذ تبدأ من 30 جنيها للجرام ، ويبدأ وزنها من جرام واحد.

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