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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خسائر جديدة تضرب سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي| وعيار21 الآن مفاجأة

الذهب
الذهب

هبط  سعر الذهب اليوم الجمعة 23-6-2023 في مصر، إذ تراجع سعر الجرام عيار 21 مجددا اليوم وذلك بعد ساعات قليلة من قرار البنك المركزي الخاص بأسعار الفائدة ، استمرارا لموجة الخسائر التي ضربت المعدن الأصفر بعد قرار الحكومة الخاص بواردات الذهب.

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 سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

وتراجع مجددا سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر، إذ أنه هبط بعد أن وصل 2225 جنيها للشراء أمس تراجع إلى نحو 1180 جنيها للبيع اليوم، فيما هبط سعر الجرام من عيار 18 إلى نحو 1,869 جنيها.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 600 جنيه أو يزيد من أعلى سعر سجله في أبريل الماضي وهو أكثر من 2800 جنيه، ليسجل اليوم 1180 جنيها، أما الجنيه الذي يكون وزنه 8 جرامات تراجع  إلى نحو 17,440 جنيها مقارنة بـ 18160 في تعاملات الأسبوع ، بفارق نحو 700 جنيه، فيما تراجع سعر الجنيه من أعلى مستوى بقيمة نحو 5 ألاف جنيه ، إذ سجل في ذروة الارتفاع أبريل الماضي 22400 جنيه.

سعر الذهب مباشر

ويرصد “صدى البلد” في هذا التقرير، سعر الذهب مباشر اليوم الجمعة 23-6-2023 في محلات الصاغة بدون مصنعية :

سعر جرام الذهب عيار 24

  • سعر عيار 24 اليوم الجمعة : 2,514 جنيهًا.
أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21

  • سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الجمعة ، 2,200 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

  • سجّل  سعر الجرام اليوم الجمعة ، عيار 18: 1,886 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

  • سجّل  سعر الجرام اليوم الجمعة ، عيار 14 للشراء : 1,467 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

  • بلغ سعر الجنيه اليوم الجمعة ، عيار 24 للبيع : 17,440  جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

  • بلغ سعر الأوقية اليوم الجمعة ، عيار 24: 1,914 دولارًا بعد 2056 كأعلى سعر في مايو.

قرار البنك المركزي 

وقررت لجنة السياسة النقدية  بالبنك المركزي المصري، فى اجتماعها أمس الخميس، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 18.25% و 19.25% و18.75% على الترتيب، مع تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 18.75% .

قرار الحكومة

وانهارت  أسعار الذهب في مصر إلى مستويات قياسية، نتيجة قرار الحكومة الذي أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بإعفاء واردات الذهب من رسوم الجمارك الشهر الماضي، كما شهدت أسعار الذهب هبوطا قويا في الوقت الذي أعلن فيه البنك المركزي، الثلاثاء 6-6-2023 في بيان رسمي له، عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العُملات الأجنبية للشهر الثامن على التوالي ليبلغ  نحو 34.660 مليار دولار في نهاية مايو الماضي، مقابل 34.551 مليار دولار في أبريل السابق له بزيادة بلغت 109 ملايين دولار.

أسعار الذهب الآن في مصر عيار 21 بالمصنعية

ويبحث الكثير عن سعر الذهب بالمصنعية والضريبة والدمغة، خاصة الراغبون في شراء المشغولات، إذ تضاف المصنعية على سعر الجرام عند الشراء فقط وليس البيع.

يتم عند حساب سعر المصنعية على الذهب إضافة نحو 5-10 % من سعر الجرام، وقد يكون سعر المصنعية بين 80 و150 جنيها في بعض محلات الصاغة، وذلك بحسب المشغولات وكيفية تصنيعها، أما مصنعية السبائك، تكون قليلة مقارنة بالمشغولات ، إذ تبدأ من 30 جنيها للجرام.

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