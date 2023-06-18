نزل عند الـ1900 جنيه لأول مرة|هزة جديدة تضرب الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد 18-6-2023 تراجعا جديدا، مقارنة بأسعار الأمس السبت، إذ يبحث الألاف خاصة قبيل عيد الأضحى المبارك عن سعر الجرام من عياري 18 و 21 لشراء الشبكة قبل الخطوبة.

أسعار الذهب

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منطقة الـ 1900 جنيه

وبعد أن وصل إلى 2500 جنيه في أبريل الماضي ، تراجع سعر جرام الذهب الأشهر عند شراء الشبكة وهو عيار 18 إلى منطقة الـ 1900 جنيه ، ليسجل تحديدا 1920 جنيها، وهو الانهيار الأكبر لأسعار الأصفر محليا.

أسعار الذهب اليوم الأحد

وفقد سعر الجرام من عيار 21 اليوم نحو ما يقارب 600 جنيه ، إذ سجل اليوم بحد أدنى 2,240 جنيها بعدما تخطى 2800 جنيه في ذروة الارتفاع قبل أن ينهار بعد قرار الحكومة الخاص بواردات الذهب مع القادمين من الخارج.

سعر الذهب مباشر

ويرصد صدى البلد في هذا التقرير سعر الذهب مباشر اليوم الأحد 18 -6-2023 :

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الأحد : 2,583 جنيهًا.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأحد ، 2,260 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم الأحد ، عيار 18: 1,937 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الأحد ، عيار 14 للشراء : 1,507 جنيهًات.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الأحد ، عيار 24 للبيع : 17,920 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

بلغ سعر الأوقية اليوم الأحد ، عيار 24: 1,958 دولارًا بعد 2056 كأعلى سعر في مايو الماضي.

4500 جنيه

سعر الذهب اليوم شهد موجة من الخسائر بعد قرار الحكومة الشهر الماضي، والذي أتاح دخول كميات كبيرة من الذهب إلى السوق المصرية ما أحدث توازن في الأسعار ، وعليه فقد سعر الجنيه الذهب نحو 4500 جنيه، إذ سجل اليوم 17920 جنيها بعدما وصل في وقت سابق إلى 22400 جنيه.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 الآن

ويبحث الألاف عن سعر جرام الذهب عيار 21، والذي تراجع بقوة من ذروة الارتفاع وهي ما يزيد على 2800 جنيه ليسجل اليوم نحو 2240 جنيها ، بتراجع نحو 600 جنيه.

قرار حكومي

وتسبب في سقوط أسعار الذهب في مصر، قرار الحكومة الذي أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بإعفاء واردات الذهب من رسوم الجمارك الشهر الماضي.

وهوت أسعار الذهب أيضا بعد إعلان البنك المركزي، الثلاثاء 6-6-2023 في بيان رسمي له، عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العُملات الأجنبية للشهر الثامن على التوالي ليبلغ نحو 34.660 مليار دولار في نهاية مايو الماضي مقابل 34.551 مليار دولار في أبريل السابق له بزيادة بلغت 109 ملايين دولار.

أسعار الذهب الأن في مصر عيار 21 بالمصنعية

ويبحث الألاف حاليا عن سعر الذهب بالمصنعية والضريبة والدمغة، لشراء المشغولات التي يكون سعر مصنعيتها كبير مقارنة بالسبك والجنيهات الذهب، إذ تضاف المصنعية على سعر الجرام عند الشراء فقط وليس البيع.

الذهب

ويمكن حساب سعر مصنعية الذهب، بكل سهولة من خلال إضافة نحو 5-10 % من سعر الجرام، وقد يكون سعر المصنعية بين 100 و150 جنيها في بعض محلات الصاغة ، وذلك بحسب المشغولات وكيفية تصنيعها.

أما السبائك فيمكن حساب مصنعيتها، والتي تكون قليلة نسبيا مقارنة بمصنعية المشغولات، إذ تبدأ من 30 جنيها للجرام ويزيد سعر المصنعية كلما زاد وزن السبيكة، ويبدأ وزن السبيكة من جرام واحد فيما فوق وحتى كيلو جرام.