480 جنيها.. تراجع جديد يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر 11-6-2023 ، إذ تراجع سعر الجرام من العيار الأشهر والأكثر تداولا في سوق الصاغة المصرية وهو عيار 21 بقوة، بعدما سجل ارتفاعا الأيام الماضية.

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الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 الآن

وتراجع سعر الذهب اليوم، إذ هبط سعر الجرام عيار 21 بنحو 480 جنيها من أعلى سعر ليسجل اليوم بحد أدنى نحو 2320 جنيها بعدما وصل إلى 2800 جنيه قبل قرار الحكومة الخاص بواردات الذهب.

كمت سجل الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات نحو 18,560 جنيها كأقل سعر مقارنة بـ 19460 جنيها قبل عدة أيام، فيما استقر سعر الجرام عيار 18 عند نحو 1,989 جنيها كأقل سعر اليوم في سوق الصاغة.

سعر الذهب اليوم الاحد

ويبحث الكثير عن سعر الذهب اليوم الاحد واذلي سجل اليوم نحو 2330 جنيها بحد أدنى للشراءـ، فيما سجل سعر الجرام عيار 18 قيمة نحو 1,997 جنيها بعدما ظل متجاوزا 2000 جنيه لفترة طويلة.

تحرك الحكومة

أسعار الذهب في مصر، هبطت بقوة، نتيجة قرار الحكومة بإعفاء واردات الذهب من رسوم الجمارك، والذي تم الإعلان عنه من قبل مجلس الوزراء الشهر قبل الماضي، إذ يبدأ سعر جرام الذهب عيار 21 الآن من 2,320 جنيهاً كأقل سعر بعد ما سجل نحو 2800 جنيه في أبريل.

سعر الذهب مباشر

ويرصد صدى البلد في هذا التقرير سعر الذهب مباشر اليوم الأحد 11-6-2023 :

الذهب





سعر جرام الذهب عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الأحد : 2,663 جنيهًا.

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأحد ، 2,330 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم الأحد ، عيار 18: 2,010 جنيهًات.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الأحد ، عيار 14 للشراء : 1,553 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الأحد ، عيار 24 للبيع : 18,560 جنيهًا.

سعر الأونصة عيار 24

بلغ سعر الأوقية اليوم الأحد ، عيار 24: 1,960 دولارًا بعد 2056 قبل أيام.

سعر الأوقية اليوم الأحد

البنك المركزي

يأتي ذلك بعدما أعلن البنك المركزي، بشرى سارة للمصريين ،الثلاثاء الماضي 6-6-2023 إذ أعلن في بيان رسمي له، عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العُملات الأجنبية للشهر الثامن على التوالي ليبلغ في نهاية مايو الماضي نحو 34.660 مليار دولار مقابل 34.551 مليار دولار في أبريل السابق له بزيادة بلغت 109 ملايين دولار.

وساهم الارتفاع في تحقيق استقرار للدولار في السوق، والذي بدوره أدى إلى تراجع سوق الذهب.

أسعار الذهب الآن في مصر عيار 21 بالمصنعية

وتعتبر أسعار الذهب بالمصنعية والضريبة والدمغة، محل اهتمام الكثير عند شراء المشغولات المختلفة ، إذ تضاف المصنعية على سعر الجرام عند الشراء فقط وليس البيع ، وعند حساب سعر مصنعية الذهب، يتم إضافة نحو 5-10 % من سعر الجرام، وقد يكون سعر المصنعية بين 100- 150 جنيها في بعض محلات الصاغة.

وفي المقابل عند حساب مصنعية السبائك، فتكون قليلة نسبيا مقارنة بمصنعية المشغولات ، فتبدأ مصنعية السبائك من 30 جنيها للجرام ويزيد سعر المصنعية كلما زاد وزن السبيكة، ويبدأ وزن السبيكة من جرام حتى كيلو جرام.