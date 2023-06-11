عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

480 جنيها.. تراجع جديد يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الذهب
الذهب

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر 11-6-2023 ، إذ تراجع سعر الجرام من العيار الأشهر والأكثر تداولا في سوق الصاغة المصرية وهو عيار 21 بقوة، بعدما سجل ارتفاعا الأيام الماضية.

موضوعات متعلقة:

700 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار21 الآن بعد ارتفاع الاحتياطي النقدي

نزل تحت الـ2000 جنيه|هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

460 جنيها.. تراجع جديد يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد بيان البنك المركزي

تحرك جديد في سعر الذهب اليوم وهذه قيمة عيار 21 الآن

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 الآن

وتراجع  سعر الذهب اليوم، إذ هبط سعر الجرام عيار 21 بنحو 480 جنيها من أعلى سعر ليسجل اليوم بحد أدنى نحو 2320 جنيها بعدما وصل إلى 2800 جنيه قبل قرار الحكومة الخاص بواردات الذهب.

كمت سجل الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات نحو 18,560 جنيها كأقل سعر مقارنة بـ 19460 جنيها قبل عدة أيام، فيما استقر سعر الجرام عيار 18 عند نحو 1,989 جنيها كأقل سعر اليوم في سوق الصاغة.

سعر الذهب اليوم الاحد

ويبحث الكثير عن سعر الذهب اليوم الاحد واذلي سجل اليوم نحو 2330 جنيها بحد أدنى للشراءـ، فيما سجل سعر الجرام عيار 18 قيمة  نحو 1,997 جنيها بعدما ظل متجاوزا 2000 جنيه لفترة طويلة.

تحرك الحكومة

 أسعار الذهب في مصر، هبطت بقوة، نتيجة قرار الحكومة بإعفاء واردات الذهب من رسوم الجمارك، والذي تم الإعلان عنه من قبل مجلس الوزراء الشهر قبل الماضي،  إذ يبدأ سعر جرام الذهب عيار 21 الآن من 2,320 جنيهاً كأقل سعر بعد ما سجل نحو 2800 جنيه في أبريل.

سعر الذهب مباشر

ويرصد صدى البلد في هذا التقرير سعر الذهب مباشر اليوم الأحد 11-6-2023 :

الذهب


 
سعر جرام الذهب عيار 24

  • سعر عيار 24 اليوم الأحد : 2,663 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

  • سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأحد ،  2,330 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

  • سجّل  سعر الجرام اليوم الأحد ، عيار 18: 2,010 جنيهًات.

سعر جرام الذهب عيار 14

  • سجّل  سعر الجرام اليوم الأحد ، عيار 14 للشراء : 1,553 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

  • بلغ سعر الجنيه اليوم الأحد ، عيار 24 للبيع : 18,560  جنيهًا.

سعر الأونصة عيار 24

  • بلغ سعر الأوقية اليوم الأحد ، عيار 24: 1,960 دولارًا بعد 2056 قبل أيام.
سعر الأوقية اليوم الأحد

البنك المركزي

يأتي ذلك بعدما أعلن البنك المركزي، بشرى سارة للمصريين ،الثلاثاء الماضي 6-6-2023 إذ أعلن في بيان رسمي له، عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العُملات الأجنبية للشهر الثامن على التوالي ليبلغ في نهاية مايو الماضي نحو 34.660 مليار دولار مقابل 34.551 مليار دولار في أبريل السابق له بزيادة بلغت 109 ملايين دولار.

وساهم الارتفاع في تحقيق استقرار للدولار في السوق، والذي بدوره أدى إلى تراجع سوق الذهب.

أسعار الذهب الآن في مصر عيار 21 بالمصنعية

وتعتبر أسعار الذهب بالمصنعية والضريبة والدمغة، محل اهتمام الكثير عند شراء المشغولات المختلفة ، إذ تضاف المصنعية على سعر الجرام عند الشراء فقط وليس البيع ، وعند حساب سعر مصنعية الذهب، يتم إضافة نحو 5-10 % من سعر الجرام، وقد يكون سعر المصنعية بين 100- 150 جنيها في بعض محلات الصاغة.

وفي المقابل عند حساب مصنعية السبائك، فتكون قليلة نسبيا مقارنة بمصنعية المشغولات ،  فتبدأ مصنعية السبائك من 30 جنيها للجرام ويزيد سعر المصنعية كلما زاد وزن السبيكة، ويبدأ وزن السبيكة من جرام حتى كيلو جرام.

الذهب اسعار الذهب اليوم سعر جرام الذهب عيار 21 الآن سعر الذهب اليوم الاحد سعر الذهب مباشر سعر جرام الذهب عيار 21 أسعار الذهب الأن عيار 21 بالمصنعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد عن حالة الطقس: موجة أتربة ورمال جديدة تضرب البلاد منتصف الأسبوع

نجم الزمالك السابق يصدم كهربا بقرار في الأهلي بسبب غرامة الفارس الأبيض

اتفرج من البيت .. قنوات مفتوحة لنقل مباراة الأهلى والوداد في نهائي أفريقيا

وفاة الإعلامية فايزة واصف مقدمة برنامج حياتي

تعليق مثير من شوبير بعد تتويج مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا

في ذكرى ميلاد نجاح الموجي.. سبب مقاضاة أنغام له وتسميته بهذا الاسم

نجم مانشستر سيتي يدخل تاريخ دوري الأبطال بعد هدفه في إنتر ميلان

480 جنيها.. تراجع جديد يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

موضوعات متعلقة

700 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار21 الآن بعد ارتفاع الاحتياطي النقدي

نزل تحت الـ2000 جنيه|هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

نزل تحت الـ2000 جنيه|هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

عيار 18 الآن.. أسعار الذهب اليوم الخميس 8 يونيو 2023

انخفاض أسعار الذهب الآن وعيار 21 مفاجأة

آخر تحديث لأسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

هدوء حذر في أسعار الذهب اليوم.. وقيمة عيار 21 الآن

460 جنيها.. تراجع جديد يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

ترشيحاتنا

أهم الأخبار.. حبس عصابة كبار السن أمام البنوك.. الخطيب ولاعبو الأهلي يقرأون الفاتحة قبل النهائي.. عاصفة جديدة تضرب البلاد

هندوراس تفتتح سفارة في الصين بعد قطع العلاقات مع تايوان

رياض محرز يعادل رقم محمد صلاح في دوري أبطال أوروبا

كنت ممثل مركون.. محمد محمود عبد العزيز يكشف سبب تأخره في دخول الفن

هل يجب صيام العشر من ذي الحجة كاملة.. الإفتاء تجيب

سعر الدولار اليوم 11-6-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسطورة قوم عاد والأهرامات.. الشائعات تطارد أعظم بناء في تاريخ البشرية

أكبر تمساح في العالم يحتفل بعيد ميلاده.. عمره مفاجأة

إعجاز يفوق الخيال.. أهمية الأهرامات في حضارة الفراعنة.. رقم 9 يبهرك

هل خضعت لعملية نحت؟.. إطلالة هايدى موسي تثير الجدل بعد فقدان وزنها

فيديو

أنا أغلى مغني بالدليل .. محمد رمضان يوضح سبب ركوبه طائرة خاصة

جمعت مليون جنيه قبل وفاتها.. حكاية غوايش أغنى متسولة في قنا

قبل أحمد حجازي .. لاعبون أصيبوا بالرباط الصليبي أكثر من مرة «فيديوجراف»

تعمل إيه لو شفت أو هاجمتك سمكة قرش في البحر؟|انسى اللي تعرفه وشوف الفيديو ده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ