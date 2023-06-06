460 جنيها.. تراجع جديد يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر 6-6-2023 تراجعا جديدا ، إذ يهتم الكثير بالبحث عن سعر الجرام عيار 21 الآن في محلات الصاغة المختلفة وهو أكثر ما يبحث عنه الراغبون في الشراء.

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الذهب عيار 21 الآن

أسعار الذهب اليوم، الأكثر بحثا على جوجل ، خاصة سعر الجرام من عيار 21 الأكثر انتشارا، والذي شهد تراجعا بنحو 460 جنيها من أعلى سعر، فيما تراجع سعر الجنيه الذهب الذي يزن نحو 8 جرامات، إذ سجل اليوم 18,800 جنيها بعد أن كان نحو 22400 جنيه كأعلى سعر ، بفارق نحو 3600 جنيه وهو تراجع كبير لأول مرة بعد الارتفاع القياسي للذهب.

أسعار الذهب اليوم

إعفاء من الجمارك

سعر الذهب اليوم في مصر، يهم العرسان الجدد، والذي تراجع بقوة بعد ساعات من قرار الحكومة بإعفاء واردات الذهب من رسوم الجمارك والذي تم الإعلان عنه من قبل مجلس الوزراء الشهر قبل الماضي، إذ يبدأ سعر جرام الذهب عيار 21 الآن من 2,340 جنيها بعدما سجل نحو 2800 جنيه.

وكان البنك المركزي المصري قرر في آخر اجتماع للجنة السياسيات النقدية، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب.

سعر الذهب الآن

عند الإقبال على الشراء أو البيع خاصة الشبكة للزواج، يهتم المقبلون على الشراء بالبحث عن أسعار الذهب اليوم عيار 21 الآن، فهو المفضل لدى غالبية المصريين في الشبكة، والذي استقر عند 2,350 جنيها للشراء اليوم بدون مصنعية، فيما اتقرب عيار 18 من 2000 جنيه مجددا بعدما سجل نحو 2500 جنيه.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب الآن عيار 21 بالمصنعية

سعر مصنعية الذهب والضريبة والدمغة، تضاف على سعر الجرام عند الشراء فقط، تحديدا عند شراء المشغولات على اختلاف اشكالها وأنواعها، خاصة عيار 21 وعيار 18.

ويمكن حساب سعر مصنعية الذهب، بسهولة حيث يتم إضافة نحو 5-10 % من سعر الجرام، وقد يكون سعر المصنعية بين 100- 150 جنيها في بعض محلات الصاغة.

ويختلف الأمر كثيرا عند مصنعية السبائك، فتبدأ من 30 جنيها للجرام ويزيد سعر المصنعية كلما زاد وزن السبيكة، ويبدأ وزن السبيكة من جرام حتى 1000 جرام.

أسعار الذهب مباشر

ويقدم موقع صدى البلد أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 5-6-2023 بشكل مباشر اليوم، على مستوى كافة الأعيرة ومنها عياري 21 و 18:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الثلاثاء : 2,686 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الثلاثاء ، 2,350 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم الثلاثاء ، عيار 18: 2,014 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الثلاثاء ، عيار 14 للشراء : 1,567 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الثلاثاء ، عيار 24 للبيع : 18,720 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24