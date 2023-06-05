1900 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

يهتم الكثير بالبحث عن اسعار الذهب اليوم في مصر 5-6-2023، خاصة بعد تراجع سعر الأوقية عالميا بشكل غير مسبوق، حيث يزيد البحث عن سعر جرام الذهب عيار 21.

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الذهب عيار 21 الآن

ويكثر البحث عن بيع أو شراء الذهب عن اسعار الذهب اليوم ، عن سعر الجرام من عيار 21 الأكثر اتنتشارا في سوق الصاغة المصرية، والذي شهد تراجعا بنحو 465 جنيها من أعلى سعر ، فيما تراجع سعر الجنيه الذهب الذي يزن نحو 8 جرامات، إذ سجل اليوم 18,760 جنيها بعد أن كان نحو 20640 جنيها قبل أيام ، بهبوط نحو 1900 جنيه وهو تراجع كبير لأول مرة بعد الارتفاع القياسي للذهب.

الذهب

سر هبوط أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم في مصر، محل اهتمام الكثير من الراغبين في البيع أو الشراء، حيث تراجعت الأسعار، بعد ساعات من قرار الحكومة بإعفاء واردات الذهب من رسوم الجمارك والذي تم الإعلان عنه من قبل مجلس الوزراء الشهر الماضي، إذ يبدأ سعر جرام الذهب عيار 21 الآن من 2,335 جنيها بعدما سجل نحو 2800 جنيه قبل أيام.

وفي المقابل، قرر البنك المركزي المصري في اخر اجتماع للجنة السياسيات النقدية، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب.

الذهب

أسعار الذهب الآن

الراغبون في الشراء أو البيع خاصة شراء الشبكة للزواج، يبحثون عن اسعار الذهب اليوم عيار 21 الآن، فهو المفضل لدى غالبية المصريين في الشبكة، والذي استقر عند 2,345 جنيها للشراء اليوم بدون مصنعية.

أسعار الذهب الآن في مصر عيار 21 بالمصنعية

اسعار الذهب اليوم بالمصنعية والضريبة والدمغة، تهم الكثير من الراغبين في الشراء فقط، تخديدا عند شراء المشغولات على اختلاف اشكالها وأنواعها، خاصة عيار 21 وعيار 18.

وعند حساب سعر مصنعية الذهب، يتم إضافة نحو 5-10 % من سعر الجرام، وقد يكون سعر المصنعية بين 100- 150 جنيها في بعض محلات الصاغة.

و أما مصنعية السبائك، فتبدأ من 30 جنيها للجرام ويزيد سعر المصنعية كلما زاد وزن الأوقية، ويبدأ وزن الأوقية من جرام حتى 1000 جرام.

الذهب

أسعار الذهب مباشر

ويقدم لكم موقع صدى البلد أسعار الذهب اليوم الاثنين 5-6-2023 بشكل مباشر اليوم، على مستوى كافة الأعيرة ومنها عياري 21 و 18:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الاثنين : 2,680 جنيهًا.

سعر الذهب

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الاثنين ، 2,345 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم الاثنين ، عيار 18: 2,010 جنيهًات.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الاثنين ، عيار 14 للشراء : 1,563 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الاثنين ، عيار 24 للبيع : 18,680 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24