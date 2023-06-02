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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

800 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب تراجعا قويا خلال الأيام القليلة الماضية ، إذ تراجع سعر العيار الأكثر انتشارا في محلات الصاغة ويرغب الغالبية في شراءه أو بيعه وهو عيار 21.

800 جنيه

تراجع سعر الجنيه الذهب والذي يقدر وزنه بنحو 8 جرامات، إذ سجل اليوم 18,880 جنيها بعد أن كان نحو 19700 جنيه، فيما تراجع سعر الجرام من عيار 21 بنحو 460 جنيها ليسجل اليوم 2340 جنيها بحد أدنى للبيع بعد أن سجل أعلى سعر له الشهر الماضي 2800 جنيه.

الذهب

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سر انهيار الذهب 

وتراجعت أسعار الذهب في مصر، بعد ساعات من قرار الحكومة بإعفاء واردات الذهب من رسوم الجمارك والذ أعلن عنه مجلس الوزراء الشهر الماضي،  إذ يبدأ سعر جرام الذهب عيار 21 الآن من 2,340 جنيها بعدما سجل نحو 2800 جنيه قبل أيام.

وبينما تم الإعلان عن قرار الحكومة الذي أدى إلى هبوط أسعار المعدن، قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب.

الذهب

أسعار الذهب الآن

سعر الذهب الآن، يبحث عنه الالاف يوميا عبر محرك البحث جوجل ، خاصة سعر عيار 21، فهو المفضل لدى غالبية المصريين عن شراء الشبكة، والذي استقر عند 2,360 جنيها للشراء اليوم بدون مصنعية.

أسعار الذهب الآن في مصر عيار 21 بالمصنعية

سعر الذهب بالمصنعية والضريبة والدمغة على كل جرام ، يهتم به الراغب في الشراء ، خاصة عيار 21 وعيار 18 ،ويمكن حساب سعر مصنعية الذهب، بكل سهولة من خلال إضافة نحو 5-10 % من سعر الجرام، فيما قد يكون سعر المصنعية بين 100- 150 جنيها في بعض محلات الصاغة.

ويختلف الأمر عند شراء السبائك، فتبدأ مصنعيتها من 30 جنيها للجرام ويزيد سعر المصنعية كلما زاد وزن الأوقية، ويبدأ وزن الأوقية من جرام حتى 1000 جرام.

أسعار الذهب مباشر 

ويقدم لكم موقع صدى البلد أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-6-2023 بشكل مباشر اليوم،  على مستوى كافة الأعيرة ومنها عياري 21 و 18: 

سعر جرام الذهب عيار 24

  • سعر عيار 24 اليوم الجمعة: 2,697 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

  • سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الجمعة، 2,360  جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

  • سجّل  سعر الجرام اليوم الجمعة، عيار 18: 2,023 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

  • سجّل  سعر الجرام اليوم الجمعة، عيار 14 للشراء : 1,573 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

  • بلغ سعر الجنيه اليوم الجمعة، عيار 24 للبيع : 18,720 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

  • بلغ سعر الأوقية اليوم الجمعة، عيار 24: 1,976 دولارا بعد 2056 قبل أيام.
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