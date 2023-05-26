500 جنيه تاني|زلزال يضرب أسعار الذهب الآن بعد قرار الحكومة والبنك المركزي

شهدت أسعار الذهب اليوم 26-5-2023 هزة قوية جديدة، إذ تراجع سعر الجرام من عيار 21 بقوة لأول مرة ، فيما هبط سعر الجرام عيار 18 عن 2000 جنيه بعدما وصل نحو 2500 جنيه في وقت سابق.

سعر جرام الذهب الآن

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 إلى مستويات نحو 2310 جنيها كأقل سعر اليوم بعدما سجل نحو 2800 جنيه قبل أيام قليلة ، بفارق نحو 500 جنيه مرة واحدة ، وهو التراجع الأكبر منذ موجة الارتفاع التاريخية التي ضربت المعدن الأصفر في مصر.

الذهب

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وسجل سعر الجنيه الذهب من عيار 24 تراجعا قويا ، إذ سجل اليوم 18,480 جنيها كأقل سعر، بعدما وصل 22400 جنيه بتراجع نحو 4 الاف جنيه.

قرار الحكومة والبنك المركزي

وكان العامل الأكبر في تراجع سعر الذهب بهذه القوة هو قرار الحكومة بإعفاء واردات الذهب بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.

ويأتي ذلك في الوقت الذي قرر فيه البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي، ممثلا في لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%.

سعر الذهب الآن عيار 21 بالمصنعية

وتهم أسعار مصنعية الذهب الراغبين في الشراء خاصة المشغولات المختلفة نتيجة ارتفاع أسعار مصنعيتها مقارنة بالسبائك، التي عادة ما يتم شراء بغرض الاستثمار فيها.

الذهب

وعند حساب سعر المصنعية على جرام الذهب، يتم إضافة نسبة بين 5% من سعر الجرام، وقد تصل إلى 10 % وفقا لطبيعة المشغولات وطريقة تزيينها، وعند بعض محلات الذهب يكون سعر المصنعية بين 100و 150 جنيها.

أما بالنسبة لسعر مصنعية السبيكة فتبدأ من 30 جنيها فيما فوق حسب الشركات المنتجة ، وكلما زاد وزن السبيكة زادت مصنعيتها.

أسعار الذهب مباشر

يقدم موقع صدى البلد أسعار الذهب مباشرة في هذا التقرير على مستوى كافة الأعيرة ومنها عياري 21 و 18:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الجمعة: 2,663 جنيهًا.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الجمعة، 2,330 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم الجمعة، عيار 18: 1,997 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الجمعة، عيار 14: 1,553 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الجمعة، عيار 24 للبيع : 18,480 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24