عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

500 جنيه تاني|زلزال يضرب أسعار الذهب الآن بعد قرار الحكومة والبنك المركزي

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب اليوم 26-5-2023 هزة قوية جديدة، إذ تراجع سعر الجرام من عيار 21 بقوة لأول مرة ، فيما هبط سعر الجرام عيار 18 عن 2000 جنيه بعدما وصل نحو 2500 جنيه في وقت سابق.

سعر جرام الذهب الآن

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 إلى مستويات نحو 2310 جنيها كأقل سعر اليوم بعدما سجل نحو 2800 جنيه قبل أيام قليلة ، بفارق نحو 500 جنيه مرة واحدة ، وهو التراجع الأكبر منذ موجة الارتفاع التاريخية التي ضربت المعدن الأصفر في مصر.

الذهب

اقرأ أيضًا:

900 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

1800 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي وسعر عيار21 الآن

440 جنيها| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار البنك المركزي

4 آلاف جنيه

وسجل سعر الجنيه الذهب من عيار 24 تراجعا قويا ، إذ سجل اليوم 18,480 جنيها كأقل سعر، بعدما وصل 22400 جنيه بتراجع نحو 4 الاف جنيه.

قرار الحكومة والبنك المركزي

وكان العامل الأكبر في تراجع سعر الذهب بهذه القوة هو قرار الحكومة بإعفاء واردات الذهب بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.

ويأتي ذلك في الوقت الذي قرر فيه البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي، ممثلا في لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%.

سعر الذهب الآن عيار 21 بالمصنعية 

وتهم أسعار مصنعية الذهب الراغبين في الشراء خاصة المشغولات المختلفة نتيجة ارتفاع أسعار مصنعيتها مقارنة بالسبائك، التي عادة ما يتم شراء بغرض الاستثمار فيها.

الذهب

وعند حساب سعر المصنعية على جرام الذهب، يتم إضافة نسبة بين 5% من سعر الجرام، وقد تصل إلى 10 % وفقا لطبيعة المشغولات وطريقة تزيينها، وعند بعض محلات الذهب يكون سعر المصنعية بين 100و 150 جنيها.

أما بالنسبة لسعر مصنعية السبيكة فتبدأ من 30 جنيها فيما فوق حسب الشركات المنتجة ، وكلما زاد وزن السبيكة زادت مصنعيتها.

أسعار الذهب مباشر 

يقدم موقع صدى البلد أسعار الذهب مباشرة في هذا التقرير على مستوى كافة الأعيرة ومنها عياري 21 و 18: 

سعر جرام الذهب عيار 24

  • سعر عيار 24 اليوم الجمعة: 2,663 جنيهًا.
الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

  • سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الجمعة، 2,330 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

  • سجّل  سعر الجرام اليوم الجمعة، عيار 18: 1,997 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

  • سجّل  سعر الجرام اليوم الجمعة، عيار 14: 1,553 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

  • بلغ سعر الجنيه اليوم الجمعة، عيار 24 للبيع : 18,480 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

  • بلغ سعر الأوقية اليوم الجمعة، عيار 24: 1,941 دولارا بعد 2056 قبل أيام.
الذهب اسعار الذهب اليوم سعر جرام الذهب الان سعر الذهب الآن عيار 21 بالمصنعية الذهب الان سعر جرام الذهب عيار 21 أسعار الذهب مباشر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار سعودي عاجل بشأن مطار سفنكس المصري

500 جنيه تاني|زلزال يضرب أسعار الذهب الآن بعد قرار الحكومة والبنك المركزي

هدية باهظة الثمن من إيراني لمصر .. اعرف الحكاية

صادم.. عريس يعرض فيديو فاضح لعروسته على الشاشات أمام المعازيم

مفاجأة .. الأهلي يستقر على رحيل كهربا بنهاية الموسم

أسعار الذهب اليوم الجمعة 26 - 5 - 2023 في مصر

ميهوب يكشف تفاصيل صفقة مدوية حسمها الأهلي| أفضل من إمام عاشور

كابتن الأهلي يقترب من الانضمام للزمالك

موضوعات متعلقة

900 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

تذبذب قوي في أسعار الذهب اليوم وهذه قيمة عيار 21 الآن

400 جنيه دفعة واحدة|هزة قوية تضرب الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 الآن مفاجأة

320 جنيها خلال ساعات|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

1800 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي وسعر عيار21 الآن

440 جنيها| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار البنك المركزي

عيار 18 الآن .. أسعار الذهب اليوم الخميس 18 مايو 2023

ترشيحاتنا

أوكرانيا: الدفاعات الجوية تعمل مع تزايد خطر الهجمات الصاروخية

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 26-5-2023 والقنوات الناقلة

فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

خصم 21% على جوال OPPO A17K في السعودية

احذر .. 4 أفعال تعرضك لـ السجن وغرامة 50 ألف جنيه

500 جنيه تاني|زلزال يضرب أسعار الذهب الآن بعد قرار الحكومة والبنك المركزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فاكهة صيفية تحميك من السرطان

سيدة قوقازية تثير الجدل بالطهي باستخدام حليب الثدي.. اعرف القصة؟

الرحيل بشروطها الخاصة..فيديو لجدة عارضة أزياء شهيرة تثير الجدل على السوشيال ميديا

طريقة عمل كمبوت الخوخ بأقل التكاليف

فيديو

فيديوجراف..الأرض تستقبل أول رسالة من الفضائيين

عاكسوا مراته .. تفاصيل مثيرة لمشاجرة إمام عاشور بالشيخ زايد

«عاكسوا مراته».. القصة الكاملة لـ خناقة إمام عاشور مع 4 خليجيين في الشيخ زايد «فيديوجراف»

عمرو دياب ونجيب ساويرس مع نمبر وان.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده للمرة الثانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

اﻟﻤﺰﻳﺪ