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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

400 جنيه دفعة واحدة|هزة قوية تضرب الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 الآن مفاجأة

الذهب
الذهب

تراجعت أسعار الذهب اليوم بقوة بعد موجة من التذبذب ، إذ تراجع سعر عيار 21 الأكثر انتشارا في سوق الصاغة المصرية بقوة بعد ما سجل مستويات قياسية تخطت 2800 لكل جرام بدون إضافات للمصنعية.

405 جنيهات

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 405 جنيهات، إذ سجل اليوم 2395 جنيهًا كأقل سعر بعد ما سجل 2800 قبل أيام ،  فيما سجل سعر الجنيه الذهب 19,160 جنيه فقط للبيع بعدما سجل 19800 قبل ساعات للشراء بفارق نحو 640 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

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البنك المركزي وقرار الحكومة

جاء ذلك بالتزامن مع قرار البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي، ممثلا في لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%، فيما قررت الحكومة الأربعاء إعفاء واردات الذهب بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر، ما ساهم في إحداث هزة قوية في أسعار المعدن.

سعر الذهب في مصر الآن عيار 21 بالمصنعية 

ولعل سعر الذهب بالمصنعية والضريبة والدمغة، يبحث عنه الكثير فهو محل اهتمام الملايين يوميا، خاصة عند شراء المشغولات لأن سعر مصنعيتها يكون مرتفعا مقارنة بمصنعية السبائك التي تبدأ من 30 جنيها للجرام.

وعند حساب سعر المصنعية على جرام الذهب مثلا عيار 21 ، يتم إضافة نسبة بين 5% من سعر الجرام، وقد تصل إلى 10 % وفقا لطبيعة المشغولات وطريقة عملها.

وعند بعض تجار الذهب يكون سعر المصنعية بين 100و150 جنيها وذلك قد يكون للمشغولات الخفيفة في تزيينها.

أسعار الذهب مباشر 

وتعتبر أسعار الذهب مباشر متغيرة باستمرار على مدار اليوم خلال التعاملات ،أما عن سعر الأصفر مباشر الآن فنرصده تفصيلا فيما يلي على مستوى كافة الأعيرة: 

سعر جرام الذهب عيار 24

  • سعر عيار 24 اليوم الأربعاء: 2,760 جنيهًا.
الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

  • سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأربعاء، 2,415 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

  • سجّل  سعر الجرام اليوم الأربعاء، عيار 18: 2,070 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

  • سجّل  سعر الجرام اليوم الأربعاء، عيار 14: 1,610 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب

  • بلغ سعر الجنيه اليوم الأربعاء، عيار 24 للبيع : 19,160 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

  • بلغ سعر الأوقية اليوم الأربعاء، عيار 24: 1,976  دولارا بعد 2056 قبل أيام.
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