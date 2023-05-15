الذهب يتراجع 500 جنيه دفعة واحدة|مفاجأة غير متوقعة في عيار 21 الآن

تراجعت أسعار الذهب اليوم الإثنين بقوة في مصر، إذ هبط سعر الجرام من العيار الأكثر انتشارا في مصر وهو عيار 21 إلى ادنى مستوى له بعدما سجل 2800 جنيه قبل أيام قليلة .

500 جنيه

وهبط سعر الجرام الواحد من عيار 21 نحو 500 جنيه ليسجل اليوم 2300 جنيه كأقل سعر مقارنة بـ2800 جنيه قبل أيام قليلة وهو التراجع الأكبر منذ شهور.

الذهب

4 آلاف جنيه

وتراجع سعر الجنيه الذهب بقوة ليسجل سعره اليوم نحو 18,400 جنيه كأقل سعر مقارنة بـ 19040 أول أمس كأعلى سعر ، فيما سجل 19840 جنيها قبل 3 أيام، فيما تراجع بقيمة 4 آلاف جنيه من أعلى سعر وصل له قبل أيام وهو 22400 جنيه.

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سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية

ويعتبر سعر الذهب بالمصنعية والضريبة والدمغة ، محل اهتمام الملايين يوميا، خاصة عند شراء المشغولات لأن سعر مصنعيتها يكون مرتفع مقارنة بمصنعية السبائك.

ولحساب سعر المصنعية على جرام الذهب مثلا عيار 21 ، فيتم إضافة نسبة بين 5-10% من سعر الجرام ، ويبدأ سعر الجرام اليوم من 2400 جنيه للشراء ، ليبدأ سعره بالمصنعية من 2500 جنيه فيما فوق وفقا لطبيعة المشغولات وطريقة عملها.

وفي بعض المحلات يكون سعر المصنعية بين 100-150 جنيها وذلك قد يكون للمشغولات الخفيفة في تزيينها والبسيطة.

قرار حكومي عاجل

هبوط أسعار الذهب في مصر جاء على خلفية قرار الحكومة الأربعاء قبل الماضي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بالموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.

كما نص مشروع القرار الذي أقرته الحكومة على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.

سعر الذهب اليوم

وفي هذا التقرير اليومي موقع “صدى البلد” قائمة تشمل أسعار الذهب اليوم ضمن نشرة الخدمات اليومية، على مستوى جميع الأعيرة، خاصة 21 و18، حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم.

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الاثنين : 2,674 جنيهًا.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الإثنين ، 2,400 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم الاثنين ، عيار 18: 2,006 جنيهًات.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الاثنين ، عيار 14: 1,560 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الاثنين ، عيار 24 للبيع : 18,400 جنيه.

سعر الأونصة عيار 24