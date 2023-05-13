التموين تعلن انخفاضًا ملحوظا في أسعار الذهب لهذا السبب

كشف الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، عن انخفاض ملحوظ في أسعار الذهب بفضل قرار إعفاء واردات الذهب من الجمارك.

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن”والمذاع عبر قناة “الحدث اليوم”: سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 2250 جنيهًا بعدما وصل الفترة السابقة إلى 2850 جنيهًا.

وأشار إلى أن انخفاض أسعار الذهب من شأنه إحداث رواج لبيع المشغولات واستقرار الأسواق، مؤكدا أن قرار إعفاء واردات الذهب من الجمارك يساهم في تعويض نقص الحصيلة الدولارية للمصريين بالخارج التي نقصت بنسبة 23% مؤخرا ويخدم الاقتصاد القومي بنسبة 100%.