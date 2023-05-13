التموين تعلن مفاجأة مدوية حول استيراد الذهب من الخارج

كشف ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، تفاصيل مهمة وجديدة حول مقترح اعفاء الذهب الوارد من الخارج.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة "الحدث اليوم"،:" مقترح اعفاء الذهب الوارد مع القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية، جاء بعد رصد شح في المعروض من الذهب وزيادة الطلب على السبائك.

وأشار إلي أن الإعفاء من الجمارك على الذهب يشمل المصريين وغير المصريين، حيث يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة وهى رمزية جدا، وتمثل جنيهات قليلة.

وأكد مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أن أسعار الذهب محليا بدأت تتأثر بهذا القرار، وتشهد استقرارا، حيث شهدنا انخفاضا في أسعار الذهب، واصفا هذا القرار بالحكيم.