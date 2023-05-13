14 %| شعبة الذهب تزف خبرًا سارًا لـ المواطنين

أكد نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن قرار إعفاء ذهب الوافدين من الجمارك قرار حكيم و مميز، ويساهم في خفض أسعار الذهب .

وأضاف سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن هذا القرار سينتج عنه زيادة فى كميات الذهب الموجود فى مصر، وبعد ذلك ينتج عنه توازن في الأسواق.

ولفت إلى أن الشعبة ستتابع نتائج هذا القرار لمدة الـ 6 أشهر المقبلة، وأن الوافد يحق له بعد تطبيق القرار الدخول بأى كمية، ويحق له البيع بعد ذلك فى مصر بالسعر المحلي.

وأشار إلى أن قرار الحكومة حكيم، وأن الشخص سيدفع ضريبة القيمة المضافة فقط، وأن هذه القيمة ستحدد على حسب القيمة، و المحددة بـ 14%.

وأوضح أن الجمارك سيكون معها بيان بالأشياء المسموح بها بالدخول، وغير المسموح بها، وأن القرار واضح لكل الوافدين.