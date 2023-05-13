130 جنيه .. بشرى لراغبي الزواج بشأن أسعار الذهب | فيديو

علق ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب،علي قرار إعفاء واردات الذهب من الجمارك.

وأوضح ناجي فرج خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “ 90 دقيقة”، عبر قناة “المحور”، أن القرار يتيح للقادمين من الخارج الدخول بالذهب معفى من الجمارك والرسوم مع الإبقاء على "الضريبة المضافة".

تأثير قوى



وأكد مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أن القرار صاحبه تأثير قوى على اسعار الذهب حيث تراجعت الأسعار خلال يومين لـ 130 جنيها.

وتابع ناجى فرج قائلا:" اليوم بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 مبلغ 2251 جنيه "، لافتا إلى أن الاسعار ستستقر حتى تتوازى مع اسعار الذهب فى الخارج.



