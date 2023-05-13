توضيح عاجل من التموين بشأن إعفاء الوافدين من الرسوم الجمركية على الذهب

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، إنه كان هناك نقص وشح في كمية الذهب المتداول في الأسواق وهو ما نتج عنه ارتفاعات قوية في الأسعار.

وأضاف الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "الارتفاعات التي حدثت ارتفاعات مزعجة وأصبح سعر الذهب المصري أغلى حوالي 600 جنيه عن الذهب السعودي والخليجي".

وأشار الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب،: "قرار إعفاء الوافدين من الرسوم الجمركية على الذهب جاء بسبب نقص المعروض بالأسواق".



ضريبة القيمة المضافة على الذهب ستطبق على المصنعية فقط

وأوضح الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب،: "مسموح بدخول أي كمية من الذهب بدون أي رسوم جمركية وبرسوم بسيطة جدا"، لافتا: "ضريبة القيمة المضافة على الذهب ستطبق على المصنعية فقط".

