15%.. شعبة الذهب تفجر مفاجأة عن الأسعار بعد الهبوط الملحوظ | فيديو

علق هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب في غرفة القاهرة التجارية، على تراجع أسعار الذهب.

وقال ميلاد: "أسعار الذهب تراجعت لأن الجميع شعر أنه من الممكن أن يكون هناك وفرة مع قرار إعفاء واردات المشغولات الذهبية من الجمارك".

وأضاف هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب في غرفة القاهرة التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "قرار إعفاء ذهب الوافدين من الجمارك قرار ممتاز ورحبنا به وهو جيد جدا سيخلق توازنا ما بين المعروض فى الأسواق، والطلبات التي كانت متزايدة الفترة الماضية، والتي أدت لزيادة الأسعار".

وأشار هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب في غرفة القاهرة التجارية،: "هذا القرار سيعمل على توازن السعر المحلي مع السعر العالمي"، موضحا: "أصداء القرار بدأت منذ أسبوع عند طرح الفكرة وجدية الحكومة في الالتزام بهذا القرار وتطبيقه".

تراجع في الأسعار 15%

وأوضح هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب في غرفة القاهرة التجارية،: "التراجع الذي حدث في أسعار الذهب من أعلى نقطة لأقل نقطة يتراوح في حدود 15%، وهي كانت النسبة المستهدفة".

واسترسل ميلاد: "آليات العرض والطلب هي التي ستؤثر في أسعار الذهب خلال الفترة الماضية، والزيادة التي كانت غير مبررة انخفضت وأصبحنا نتعامل على سعر متوازن وهذا يشجع المواطنين على العودة للشراء بالأسعار المنخفضة".

وأكمل: "كنا ننصح بعدم الشراء في حالة ارتفاع الأسعار والشراء في حالة الانخفاض"، مؤكدا: "الذهب استثمار طويل الأمد ومخزن قيمة".