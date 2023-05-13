عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تطور مفاجئ في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

الذهب
الذهب

أجمع الخبراء والمحللون، أن الذهب استثمار آمن على المدى البعيد ومخزون قيمة مع الوقت، ويظل دائما احتياطيا استراتيجيا  للأفراد والدول التي تحتمي بالذهب في مثل هذه الأوقات.

بوتقة لحفظ الأموال.. شعبة الذهب: يمكن شراء المعدن بقيمة عادلة نظرا لهبوط أسعاره

تطور مفاجئ في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

وتراجعت أسعار الذهب في اليوم بتعاملات السبت 40 جنيها بعد هبوط 130 جنيها على مدار الأيام الماضية.

 

وانخفض عيار 24 وسجل 2720 جنيها وسجل عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر 2380 جنيه أما عيار 18 فسجل 2040 جنيها ووصل سعر الجنيه الذهب 19040 جنيها.

الذهب

 


بوتقة لحفظ الأموال.. شعبة الذهب: يمكن شراء المعدن بقيمة عادلة نظرا لهبوط أسعاره


وفي هذا السياق، قال هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة، إن هناك طلب كبير من المصريين على شراء السبائك الذهبية حفاضا على القيمة الشرائية للنقد التي يمتلكها المصريين، وهذا يعتبر أمر صحي لإقبال الجمهور على الذهب وقت الأزمات نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة، فجميع الدول تقبل عليه بالشكل المصيري لشراء الذهب.

 

وأكد " ميلاد" خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج" صباحنا مصري" المذاع على فضائية " المصرية" أن الذهب هو بوطقة لحفظ الأموال، واليوم يشهد ثبات عالمي فى البورصة العالمية يصل لفوق الالفين دولار.

وأشار هاني ميلاد ، إلى أن قرار مجلس الوزراء بإعفاء واردات الذهب نصف المشغول والحلي والمجوهرات من الضريبة الجمركية والرسوم الأخري، أنعكس بشكل جيد على المصريين والجميع رحب به، مضيفا أن سبب أرتفاع الذهب بالشكل الغير مبرر ولا المعروف فى الفترات السابقة سببه الطلب المتزايد على الذهب مع نقص كمية المعروض، وأن أسعار الذهب سوف تنخفض بشكل كبير جدا فى الفترات القادمة وسيحدث استقرار نسبي فى سعر الجرام العالمي.

 

وسوف يشهد المستهلك المصري سعر عادل يمكنه من الشراء والحفاظ على مدخراته بقيمة عادلة للمستهلك، ناصحا بشراء الذهب فى هذه الفترة لانه يسجل معدل انخفاض واحتمالية هبوط أو زيادة  الذهب دائما ما بين الزيادة أو النقصان.

الذهب أسعار الذهب أسعار الذهب أسعار الذهب أسعار الذهب اسعار عيار 21 الآن السبائك الذهبية الذهب استثمار الجنيه الذهب رئيس شعبة الذهب سعر الجنيه الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعت لإزالة الفوارق الاجتماعية.. مقتل فنانة برصاصة طائشة في حرب السودان

800 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب بعد تدخل عاجل من الحكومة وعيار21 مفاجأة

مستمرة بجميع الفروع وأون لاين .. تعرف على أعلى عائد لشهادات البنك الأهلى .. خدمات

انخفاض مفاجئ فى أسعار الدواجن والبط الآن.. اعرف سعر الكيلو وصل كام

الزمالك هيقفل بعد أسبوعين.. رضا عبد العال يرد على تصريحات مرتضى منصور

هيشجعوا الأهلي.. مفاجأة مدوية تقود الزمالك إلى كأس العالم للأندية 2025

2000 جنيه للجرام.. التموين: انخفاض أسعار الذهب محليا بعد قرار الإعفاء الجمركي

تراجع 30%|هبوط غير مسبوق بأسعار الحديد عالميا وهذا ثمن الطن الآن بمصر

ترشيحاتنا

مورد جديد للعملة الخضراء يساعد في خفض أزمة الدولار.. اعرف الحكاية

مجموعة السبع .. تحذيرات بشأن التوقعات الاقتصادية مع اقتراب أزمة الديون الأمريكية

بعد إعلان أوكرانيا تقدمها.. بيان عاجل لـ روسيا بشأن باخموت

بحضور سفير الفاتيكان.. محافظ أسيوط يقدم العزاء في الأنبا كيرلس وليم

تطور مفاجئ في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

تشكيل مانشستر يونايتد أمام ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي.. غياب راشفورد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. 5 أبراج شديدة التشبث باسم الرومانسية... أسباب صادمة وراء وفاة الفنان عبد الكريم عبد القادر.. سعر ساعة أنغام في الكويت

يا فرحة ما تمت.. مطالب بإعادة جوهرة التاج البريطاني المسروقة بعد تتويج الملك تشارلز

كولر يكتب نهايتهم| 3 لاعبين يرحلون عن الأهلي.. ومفاجأة زملكاوية لنجم الفريق

صدمة.. نهاية مرعبة لصديقتين قررتا إجراء عملية شد وشفط بتركيا

فيديو

مفاجأة في حالة الطقس.. انخفاض درجات الحرارة وتحذير من اضطراب الملاحة

وضع مخل.. كواليس القبض على مؤدي مهرجانات وفتاة بفيلا الشيخ زايد| فيديوجراف

زلزال يضرب الذهب وتراجع كبير في سعر الجرام.. شاهد

كرم ربك.. قصة سعودي يبحث عن أمه المصرية منذ 32 عاما|فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ