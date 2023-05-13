تطور مفاجئ في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

أجمع الخبراء والمحللون، أن الذهب استثمار آمن على المدى البعيد ومخزون قيمة مع الوقت، ويظل دائما احتياطيا استراتيجيا للأفراد والدول التي تحتمي بالذهب في مثل هذه الأوقات.

وتراجعت أسعار الذهب في اليوم بتعاملات السبت 40 جنيها بعد هبوط 130 جنيها على مدار الأيام الماضية.

وانخفض عيار 24 وسجل 2720 جنيها وسجل عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر 2380 جنيه أما عيار 18 فسجل 2040 جنيها ووصل سعر الجنيه الذهب 19040 جنيها.

الذهب



بوتقة لحفظ الأموال.. شعبة الذهب: يمكن شراء المعدن بقيمة عادلة نظرا لهبوط أسعاره



وفي هذا السياق، قال هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة، إن هناك طلب كبير من المصريين على شراء السبائك الذهبية حفاضا على القيمة الشرائية للنقد التي يمتلكها المصريين، وهذا يعتبر أمر صحي لإقبال الجمهور على الذهب وقت الأزمات نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة، فجميع الدول تقبل عليه بالشكل المصيري لشراء الذهب.

وأكد " ميلاد" خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج" صباحنا مصري" المذاع على فضائية " المصرية" أن الذهب هو بوطقة لحفظ الأموال، واليوم يشهد ثبات عالمي فى البورصة العالمية يصل لفوق الالفين دولار.

وأشار هاني ميلاد ، إلى أن قرار مجلس الوزراء بإعفاء واردات الذهب نصف المشغول والحلي والمجوهرات من الضريبة الجمركية والرسوم الأخري، أنعكس بشكل جيد على المصريين والجميع رحب به، مضيفا أن سبب أرتفاع الذهب بالشكل الغير مبرر ولا المعروف فى الفترات السابقة سببه الطلب المتزايد على الذهب مع نقص كمية المعروض، وأن أسعار الذهب سوف تنخفض بشكل كبير جدا فى الفترات القادمة وسيحدث استقرار نسبي فى سعر الجرام العالمي.

وسوف يشهد المستهلك المصري سعر عادل يمكنه من الشراء والحفاظ على مدخراته بقيمة عادلة للمستهلك، ناصحا بشراء الذهب فى هذه الفترة لانه يسجل معدل انخفاض واحتمالية هبوط أو زيادة الذهب دائما ما بين الزيادة أو النقصان.