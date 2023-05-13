بوتقة لحفظ الأموال.. شعبة الذهب: يمكن شراء المعدن بقيمة عادلة نظرا لهبوط أسعاره

قال هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة، إن هناك طلب كبير من المصريين على شراء السبائك الذهبية حفاضا على القيمة الشرائية للنقد التي يمتلكها المصريين، وهذا يعتبر أمر صحي لإقبال الجمهور على الذهب وقت الأزمات نظرا للظروف الأقتصادية الصعبة، فجميع الدول تقبل عليه بالشكل المصيري لشراء الذهب.

وأكد " ميلاد" خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج" صباحنا مصري" المذاع على فضائية " المصرية" أن الذهب هو بوطقة لحفظ الأموال، واليوم يشهد ثبات عالمي فى البورصة العالمية يصل لفوق الالفين دولار.

وأشار هاني ميلاد ، إلى أن قرار مجلس الوزراء بإعفاء واردات الذهب نصف المشغول والحلي والمجوهرات من الضريبة الجمركية والرسوم الأخري، أنعكس بشكل جيد على المصريين والجميع رحب به، مضيفا أن سبب أرتفاع الذهب بالشكل الغير مبرر ولا المعروف فى الفترات السابقة سببه الطلب المتزايد على الذهب مع نقص كمية المعروض، وأن أسعار الذهب سوف تنخفض بشكل كبير جدا فى الفترات القادمة وسيحدث استقرار نسبي فى سعر الجرام العالمي.

وسوف يشهد المستهلك المصري سعرعادل يمكنه من الشراء والحفاظ على مدخراته بقيمة عادلة للمستهلك، ناصحا بشراء الذهب فى هذه الفترة لانه يسجل معدل انخفاض واحتمالية هبوط أو زيادة الذهب دائما ما بين الزيادة أو النقصان.