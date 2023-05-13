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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس الشعبة يفجر مفاجأة عن أسباب أزمة الذهب في السوق المصري

أسعار الذهب
أسعار الذهب

كشف هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، أزمة أسعار الذهب في السوق المصري خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن سوق الذهب له طبيعة خاصة، ومهنة توارثت مع الأجيال لمجموعة لا تعتبر كيانات، رغم أنها أصبحت موجودة وتوسعت.

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الذهب يفقد بريقه مع قوة الدولار والمخاوف الاقتصادية تكبح الخسائر

وأضاف هاني ميلاد، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج آخر النهار، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الجمعة، أن سوق الذهب تأثر بشكل كبير، بسبب عدم توافر الدولار، وقرار الحكومة بمنع استيراد الذهب الخام منذ مارس 2022، وقلة المعروض في السوق وزيادة في الطلب، إضافة إلى الأزمات الاقتصادية العالمية.

 

أسعار الذهب

 

وفي السياق نفسه أشار هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن من يحددون اتجاه السوق هم من يملكون الذهب ويعرضونه للبيع.

 

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