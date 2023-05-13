رئيس الشعبة يفجر مفاجأة عن أسباب أزمة الذهب في السوق المصري

كشف هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، أزمة أسعار الذهب في السوق المصري خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن سوق الذهب له طبيعة خاصة، ومهنة توارثت مع الأجيال لمجموعة لا تعتبر كيانات، رغم أنها أصبحت موجودة وتوسعت.

وأضاف هاني ميلاد، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج آخر النهار، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الجمعة، أن سوق الذهب تأثر بشكل كبير، بسبب عدم توافر الدولار، وقرار الحكومة بمنع استيراد الذهب الخام منذ مارس 2022، وقلة المعروض في السوق وزيادة في الطلب، إضافة إلى الأزمات الاقتصادية العالمية.

أسعار الذهب

وفي السياق نفسه أشار هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن من يحددون اتجاه السوق هم من يملكون الذهب ويعرضونه للبيع.