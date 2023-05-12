الذهب يفقد بريقه مع قوة الدولار والمخاوف الاقتصادية تكبح الخسائر

تراجعت أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار، لكن استمرار المخاوف الاقتصادية والمواجهة المتعلقة بسقف الديون الأميركي كبح خسائر المعدن الأصفر.



وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2010.29 دولار للأونصة، متراجعاً 0.3% خلال الأسبوع، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 2015.00 دولار.



وارتفع الذهب أمس الخميس بعد أن أظهرت بيانات قفزة في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة وزيادة سنوية في أسعار المنتجين الشهر الماضي بأقل وتيرة منذ أكثر من عامين، لكن المعدن الأصفر فقد بريقه مع ارتفاع الدولار، الذي يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج.



في غضون ذلك، قال متحدث باسم البيت الأبيض إن اجتماعا كان مقررا اليوم بشأن سقف الدين بين الرئيس جو بايدن وكبار المشرعين قد تأجل، واتفق الجانبان على الاجتماع الأسبوع المقبل.

ويميل الذهب إلى تحقيق مكاسب خلال أوقات الضبابية الاقتصادية أو المالية باعتباره ملاذا آمنا، بينما تؤدي أسعار الفائدة المنخفضة أيضا إلى زيادة الإقبال على الأصول التي لا تدر عائدا.



وتأخذ الأسواق حاليا في الحسبان احتمالا بنسبة 92.8% أن يبقي مجلس الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة عند مستواها الحالي في يونيو.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8% إلى 23.98 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 1% إلى 1083.24 دولار، وصعد البلاديوم 0.5% إلى 1558.50 دولار.