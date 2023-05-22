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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

1800 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي وهذا ثمن عيار21 الآن

أسعار الذهب
أسعار الذهب

يبحث الآلاف يوميا عن أسعار الذهب اليوم في مصر، إذ يهتم الكثيرون بالبحث عن سعر جرام الذهب عيار 21 الآن وهو الأكثر تداولا في محلات الصاغة المختلفة عند شراء المشغولات الذهبية.

1800 جنيه

وعن أشهر أعيرة الذهب فسجل سعر جرام الذهب عيار 21 من 2425 جنيها اليوم كأقل سعر،  بعد أن سجل أعلى سعر له قبل أيام 2800 جنيه أو يزيد، فيما هبط سعر الجنيه الذهب من 21600 جنيه قبل أيام إلى 19800 جنيه كأقل سعر اليوم للبيع بفارق نحو 1800 جنيه.

أسعار الذهب

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أسعار الذهب في مصر والسعودية والإمارات اليوم الجمعة 19-5-2023

قرار البنك المركزي

وقرر البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي، ممثلا في لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

وعندما يرغب الشخص في شراء الذهب ، خاصة عند  شراء المشغولات يبحث عن أسعار الذهب في مصر عيار 21 بالمصنعية والضريبة والدمغة ، إذ استقر عيار 21 عند نحو 2425 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية، يبحث عنه الكثير بشكل يومي ، إذ تسجل المصنعية في العادة بين 5 و10 % من سعر الجرام الواحد، أو في بعض محلات الصاغة نكون المصنعية بين 100-150 جنيها.

سعر الذهب مباشر الآن 

وعن سعر الذهب فهو يتغير باستمرار وفقا لعدة آليات أبرزها حجم العرض والطلب، ويقدم  موقع صدى البلد قائمة كاملة تشمل عيارات الذهب المختلفة وأسعارها المحلية في محلات الصاغة اليوم الاثنين 22 -5-2023 : 

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 24

  • سعر عيار 24 اليوم الاثنين : 2,829 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

  • سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الاثنين ، 2,475 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

  • سجّل  سعر الجرام اليوم الاثنين ، عيار 18: 2,121 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

  • سجّل  سعر الجرام اليوم الاثنين ، عيار 14: 1,650 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

  • بلغ سعر الجنيه اليوم الاثنين ، عيار 24 : 19800 جنيه.

سعر الأونصة عيار 24

  • بلغ سعر الأوقية اليوم الاثنين ، عيار 24: 1,977  دولارا بعد 2056 قبل أيام.

 

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