أسعار الذهب في مصر والسعودية والإمارات اليوم الجمعة 19-5-2023

تواصل أسعار الذهب مسلسل التراجع اليوم الجمعة 19- 5 - 2023 ويقدم موقع “صدى البلد”، نشرة مفصلة عن أسعار الذهب، لإتمام عمليات الشراء والبيع، للتعاملات المسائية في مصر.

وانخفضت أسعار الذهب اليوم في مصر، والتي يبحث عنها المواطنون، للوصول إلى أفضل سعر للمشغولات الذهبية، والمقارنة بأسعار السوق، وخاصة المقبلين على الزواج والخطوبة.

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,503 شراء 2,526 جنيها

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,294 شراء 2,315 جنيها

سعر الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,190 شراء 2,210 جنيها

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,877 شراء 1,894 جنيها

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,460 شراء 1,473 جنيها

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,251 شراء 1,263 جنيها

الاونصة بيع 77,839 شراء 78,550 جنيها

الجنيه الذهب بيع 17,520 شراء 17,680 جنيها

الكيلو بيع 2,502,857 شراء 2,525,714 جنيها

سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة 19 - 5 - 2023

الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 236.15 ريال $62.97 سعر الذهب عيار 22 216.47 ريال $57.72 اسعار الذهب عيار 21 206.63 ريال $55.10 اسعار الذهب عيار 18 177.11 ريال $47.23 سعر الذهب عيار 14 137.75 ريال $36.73 سعر الذهب عيار 12 118.07 ريال $31.48 اسعار أوقية الذهب 7,344 ريال $1,958 اسعار جنيه الذهب 1,653 ريال $440.79 اسعار كيلو الذهب 236,148 ريال $62,968 اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية // الأسعار بالريال السعودي

سعر الذهب في الإمارات اليوم الجمعة 19 - 5 - 2023

الوحدة سعر الذهب بالدرهم الاماراتي عيار 24 243.00 عيار 22 222.75 عيار 21 212.75 عيار 18 182.25 عيار 14 141.75 عيار 12 121.50 الاونصة 7,562 الجنيه الذهب 1,702 الكيلو 243,143 قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر/ الأسعار بالدرهم الإماراتي

استمرت أسعار الذهب في تكبد خسائر للجلسة الثالثة على التوالي، حيث سجلت أسعار الذهب انخفاضا ملحوظا بتعاملات اليوم الخميس؛ بالتزامن مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى صعود عوائد السندات الخزانة الأمريكية، في ظل ترقب الأسواق لصدور بيانات إعانات البطالة للولايات المتحدة لهذا الأسبوع المقرر صدورها اليوم، والتي قد يكون لها تأثير واضح على تداولات كل من الدولار الأمريكي ومعدن الذهب.



وأثناء تعاملات اليوم، سجلت عقود الذهب الفورية انخفاضا بنسبة 0.21% لتستقر عند مستوى 1,977.59 دولارا للأوقية، بالإضافة لتراجع العقود الآجلة لمعدن الذهب بنسبة 0.34% وتسجيله نحو 1,996.90 دولارا للأوقية.

ولقد سجلت أسعار الذهب انخفاضا واضحا خلال تعاملات اليوم، بسبب صعود مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة مكونة من ست عملات أجنبية رئيسية أخرى، وذلك على غرار وجود علاقة عكسية بين الطرفين، فمن المعروف أن ارتفاع الدولار الأمريكي يؤثر سلبا على أسعار السلع المقومة به وخصوصا معدن الذهب ، نظرا لأنه يرفع من تكاليف امتلاكه، وفي هذا الإطار، سجل مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.22% واستقر قرب مستوى 102.955 نقطة، بما انعكس سلبا على أداء معدن الذهب.



وأيضا، كان لارتفاع عوائد السندات الأمريكية سببا واضح في انخفاض أسعار الذهب أثناء تداولات اليوم، وفي الوقت ذاته، سجلت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات ارتفاعا بنسبة 0.28% ووصلت إلى 3.592 نقطة، بالإضافة لصعود عوائد السندات الأمريكية لأجل 20 سنة بواقع 0.15% وتسجيلها حوالي 3.9880 نقطة، مما عزز الضغط على أسعار الذهب ودفعه لمواصلة الزخم الهبوطي.



وبالإضافة إلى ذلك، لا تزال تترقب الأسواق صدور بيانات إعانات البطالة للولايات المتحدة لهذا الأسبوع المُزمع صدورها بوقت لاحق من هذا اليوم، والتي قد يكون لها تأثير على قرارات الفيدرالي الأمريكي المقبلة فيما يتعلق بأسعار الفائدة، ومن ثم سينعكس ذلك على تحركات الدولار الأمريكي وأسعار الذهب.

وبالنظر لأسعار المعادن النفيسة الأخرى بخلاف معدن الذهب ، نجد أن عقود الفضة الفورية تراجعت بواقع 1.10% وسجلت نحو 23.49 دولارا، وفي نفس الوقت؛ هبطت أسعار البلاديوم بنحو 1.07% واستقرت عند 1,471.69 دولارا، بالإضافة لانخفاض أسعار البلاتين بنسبة 0.65% ووصولها إلى مستوى 1,066.97 دولارا.