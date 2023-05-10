سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

انخفضت أسعار الذهب للتعاملات المسائية في مصر اليوم الأربعاء 10 مايو 2023 وينشر موقع “صدى البلد”، من خلال نشرة مفصلة لأسعار الذهب، لإتمام عمليات الشراء والبيع.

ويبحث المواطنون عن أسعار الذهب، للوصول إلى أفضل سعر للمشغولات الذهبية، والمقارنة بأسعار السوق، وخاصة المقبلين على الزواج والخطوبة، وذلك بعد الانخفاض الملحوظ عن أمس.

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,891 شراء 2,914 جنيها

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,650 شراء 2,671 جنيها

سعر الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,530 شراء 2,550 جنيها

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 2,169 شراء 2,186 جنيها

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,687 شراء 1,700 جنيها

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,446 شراء 1,457 جنيها

سعر الذهب اليوم في مصر

الاونصة بيع 89,923 شراء 90,634جنيها

الجنيه الذهب بيع 20,240 شراء 20,400جنيها

الكيلو بيع 2,891,429 شراء 2,914,286جنيها

سعر مصنعية الذهب

يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".

سعر الذهب اليوم في مصر

ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.