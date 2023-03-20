بشاير رمضان.. جرام الذهب نزل 75 جنيها

ينشر موقع “صدى البلد”، أسعار الذهب للتعاملات المسائية في مصر، والتي استقرت اليوم الموافق الأثنين 20-3-2023، من خلال نشرة مفصلة لأسعار الذهب، لإتمام عمليات الشراء والبيع.

ويبحث المواطنيي عن اسعار الذهب، للوصول إلى أفضل سعر للمشغولات الذهبية، والمقارنة بأسعار السوق، التي فقد فيها عيار 21 عن امس 75 جنية للجرام الواحد.

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,280 شراء 2,314 جنيه

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,090 شراء 2,121 جنيه

سعر الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 1,995 شراء 2,025 جنيه

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,710 شراء 1,736 جنيه

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,330 شراء 1,350 جنيه

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,140 شراء 1,157 جنيه

اسعار الذهب اليوم

الاونصة بيع 70,908 شراء 71,974 جنيه

الجنيه الذهب بيع 15,960 شراء 16,200 جنيه

الكيلو بيع 2,280,000 شراء 2,314,286 جنيه

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2343 شراء 2400 جنيه

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2148 شراء 2200 جنيه

سعر الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2050 شراء 2100 جنيه

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1757 شراء 1800 جنيه

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1367 شراء 1400 جنيه

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1171 شراء 1200 جنيه

سعر مصنعية الذهب

يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".

ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.