بشاير رمضان.. جرام الذهب نزل 75 جنيها

ينشر موقع “صدى البلد”، أسعار الذهب للتعاملات المسائية في مصر، والتي استقرت اليوم الموافق الأثنين 20-3-2023، من خلال نشرة مفصلة لأسعار الذهب، لإتمام عمليات الشراء والبيع.
ويبحث المواطنيي عن اسعار الذهب، للوصول إلى أفضل سعر للمشغولات الذهبية، والمقارنة بأسعار السوق، التي فقد فيها عيار 21 عن امس 75 جنية للجرام الواحد.
سعر الذهب اليوم
الذهب عيار 24
عيار 24 بيع 2,280 شراء 2,314 جنيه
الذهب عيار 22
عيار 22 بيع 2,090 شراء 2,121 جنيه
سعر الذهب عيار 21
عيار 21 بيع 1,995 شراء 2,025 جنيه
الذهب عيار 18
عيار 18 بيع 1,710 شراء 1,736 جنيه
الذهب عيار 14
عيار 14 بيع 1,330 شراء 1,350 جنيه
الذهب عيار 12
عيار 12 بيع 1,140 شراء 1,157 جنيه
اسعار الذهب اليوم
الاونصة بيع 70,908 شراء 71,974 جنيه
الجنيه الذهب بيع 15,960 شراء 16,200 جنيه
الكيلو بيع 2,280,000 شراء 2,314,286 جنيه
سعر الذهب امس
الذهب عيار 24
عيار 24 بيع 2343 شراء 2400 جنيه
الذهب عيار 22
عيار 22 بيع 2148 شراء 2200 جنيه
سعر الذهب عيار 21
عيار 21 بيع 2050 شراء 2100 جنيه
الذهب عيار 18
عيار 18 بيع 1757 شراء 1800 جنيه
الذهب عيار 14
عيار 14 بيع 1367 شراء 1400 جنيه
الذهب عيار 12
عيار 12 بيع 1171 شراء 1200 جنيه
سعر مصنعية الذهب
يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".
سعر الذهب اليوم في مصر
ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.