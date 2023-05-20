700 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب بعد قرار الحكومة والبنك المركزي وعيار21 مفاجأة

شهدت أسعار الذهب موجة غير مسبوقة من التراجع، والتي تعد الأقوى في تاريخ المعدن الأصفر في تعاملات السوق المحلية، إذ هبط سعر الجرام عيار 21 بقوة من مستويات 2800 جنيه بقيم كبيرة.

700 جنيه

وتراجع سعر الجنيه الذهب اليوم بقيمة 700 جنيه ، إذ سجل قبل أيام قليلة نحو 19100 جنيه ، فيما سجل اليوم نحو 18400 جنيه للشراء و18,160 جنيها للبيع.

الذهب

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سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

ويكثر البحث عن سعر الذهب في السوق اليوم خاصة ، الجرام من عيار 21 الآن ، والذي هبط بقوة ليبدأ اليوم من 2270 جنيها كأقل سعر مقارنة بـ 2800 قبل أيام ، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 أقل من 2000 جنيه.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

ولكي يتم شراء الذهب ، يبحث الكثير من الراغبين في شراء المشغولات خاصة عن أسعار الذهب في مصر عيار 21 بالمصنعية والضريبة والدمغة ، إذ تراجع عيار 21 بقوة ليهبط إلى نحو 2270 جنيها للبيع.

ويهتم الكثير بسعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية، إذ تسجل المصنعية في العادة بين 5 و10 % من سعر الجرام الواحد.

تدخل عاجل من الحكومة

وتدخلت الحكومة بقرار تاريخي بعد ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية ، إذ قرر مجلس الوزراء ، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر، الأمر الذي أدى تراجع الذهب فورا.

قرار البنك المركزي

وقبل ساعات تحديدا يوم الخميس الماضي، قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%.

الذهب

سعر الذهب مباشر الآن

ويقدم موقع صدى البلد قائمة كاملة تشمل عيارات الذهب المختلفة وأسعارها المحلية في محلات الصاغة اليوم السبت 20 -5-2023 :

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر عيار 24 اليوم السبت : 2,629 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم السبت ، 2300 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم السبت ، عيار 18: 1,971 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم السبت ، عيار 14: 1,533 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم السبت ، عيار 24 للبيع : 18,160 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24