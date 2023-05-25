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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

900 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

أسعار الذهب
أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب تراجعا جديدا اليوم الخميس 25-5-2023، وذلك للمرة الثانية على مدار يومين ، إذ سجل الجرام عيار 21 الأكثر انتشارا في محلات الصاغة المصرية تراجعا قوية نزولا من 2800 جنيه أعلى سعر وصل إليه محليا.

900 جنيه

وهبط سعر الجنيه الذهب بقوة إذ تراجع بقيمة نحو 920 جنيها ، حيث سجل اليوم نحو 18,880 جنيها للشراء من عيار 24 ، والذي سجل أول أمس 19800 جنيها ، فيما هبط سعر الجرام عيار 21 إلى نحو 2,340 جنيها كحد أدني اليوم.

أسعار الذهب

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قرار الحكومة والبنك المركزي

وهوت أسعار الذهب للمرة الثانية خلال اليومين الماضيين ، بالتزامن مع قرار البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي، ممثلا في لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%.

وكان العامل الأكبر في تراجع أسعار الذهب قرار الحكومة بإعفاء واردات الذهب بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر، ما ساهم في إحداث هزة قوية في أسعار المعدن.

سعر الذهب الآن عيار 21 بالمصنعية 

وتعتبر أسعار الذهب بالمصنعية الأكثر اهتماما بين المشترين، حيث أن سعر المصنعية والضريبة والدمغة، عند شراء المشغولات يهم الكثير لأن سعر مصنعيتها يكون مرتفعا مقارنة بمصنعية السبائك التي تبدأ من 30 جنيها للجرام.

ولسهولة حساب سعر المصنعية على جرام الذهب مثلا عيار 21 ، يتم إضافة نسبة بين 5% من سعر الجرام، وقد تصل إلى 10 % وفقا لطبيعة المشغولات فكلما زادت تفاصيل التزيين زادت المصنعية.

أسعار الذهب

وعند بعض تجار الذهب يكون سعر المصنعية بين 100و 150 جنيها وذلك قد يكون للمشغولات الخفيفة في تزيينها.

أسعار الذهب مباشر 

وللراغبين في الزواج أو إهداء هدايا ذهب لأحبائهم، يقدم موقع صدى البلد أسعار الذهب مباشرة على مستوى كافة الأعيرة: 

سعر جرام الذهب عيار 24

  • سعر عيار 24 اليوم الخميس: 2,697 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

  • سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الخميس، 2,360 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

  • سجّل  سعر الجرام اليوم الخميس، عيار 18: 2,023 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

  • سجّل  سعر الجرام اليوم الخميس، عيار 14: 1,573 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب

  • بلغ سعر الجنيه اليوم الخميس، عيار 24 للبيع : 18,720 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

  • بلغ سعر الأوقية اليوم الخميس، عيار 24: 1,958  دولارا بعد 2056 قبل أيام.
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