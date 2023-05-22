اعرف وصل كام.. أسعار الذهب الأن وعيار 21 مفاجأة

يقدم موقع “صدى البلد”، نشرة مفصلة لأسعار الذهب، لإتمام عمليات الشراء والبيع، للتعاملات المسائية في مصر.
ويبحث المواطنون عن أسعار الذهب اليوم في مصر، للوصول إلى أفضل سعر للمشغولات الذهبية، والمقارنة بأسعار السوق، وخاصة المقبلين على الزواج والخطوبة.
متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
سعر الذهب اليوم في مصر
الذهب عيار 24
عيار 24 بيع 2,800 شراء 2,857 جنيها
الذهب عيار 22
عيار 22 بيع 2,567 شراء 2,619 جنيها
سعر الذهب عيار 21
عيار 21 بيع 2,450 شراء 2,500 جنيها
الذهب عيار 18
عيار 18 بيع 2,100 شراء 2,143 جنيها
الذهب عيار 14
عيار 14 بيع 1,633 شراء 1,667 جنيها
الذهب عيار 12
عيار 12 بيع 1,400 شراء 1,429 جنيها
سعر الذهب
الاونصة بيع 87,080 شراء 88,857 جنيها
الجنيه الذهب بيع 19,600 شراء 20,000 جنيها
الكيلو بيع 2,800,000 شراء 2,857,143 جنيها
سعر مصنعية الذهب
يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".
ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.