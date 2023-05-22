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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اعرف وصل كام.. أسعار الذهب الأن وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب اليوم في
سعر الذهب اليوم في مصر

يقدم موقع “صدى البلد”، نشرة مفصلة لأسعار الذهب، لإتمام عمليات الشراء والبيع، للتعاملات المسائية في مصر.

ويبحث المواطنون عن أسعار الذهب اليوم في مصر، للوصول إلى أفضل سعر للمشغولات الذهبية، والمقارنة بأسعار السوق، وخاصة المقبلين على الزواج والخطوبة.

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,800 شراء 2,857 جنيها

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,567 شراء 2,619 جنيها

سعر الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,450 شراء 2,500 جنيها

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 2,100 شراء 2,143 جنيها

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,633 شراء 1,667 جنيها

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,400 شراء 1,429 جنيها

سعر الذهب 

الاونصة بيع 87,080 شراء 88,857 جنيها
الجنيه الذهب بيع 19,600 شراء 20,000 جنيها
الكيلو بيع 2,800,000 شراء 2,857,143 جنيها

 

سعر الذهب

سعر مصنعية الذهب

 يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".

سعر الذهب في مصر

ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.

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