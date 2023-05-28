550 جنيها| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار الحكومة

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأحد 28-5-2023 في مصر بقوة، بعد ارتفاع طفيف بالأمس جاء بعد هبوط قاسى، إذ تراجع سعر الجرام من العيار الأشهر في مصر وهو عيار 21 بقوة بعدما تخطى 2800 جنيها في وقت سابق.

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قرار حكومي

وقررت الحكومة إعفاء واردات الذهب من رسوم الجمارك، وهبطت أسعار الذهب بقوة إذ يبدأ سعر جرام الذهب عيار 21 الآن من 2,340 جنيها بعدما سجل نحو 2800 جنيه قبل أيام بتراجع نحو 560 جنيها، فيما هبط سعر الجنيه الذهب بقوة إلى مستويات 18,720 جنيها بعدما سجل 22400 جنيه في وقت سابق، بتراجع قيمته نحو 3680 جنيها لكل جنيه الذي يزن 8 جرامات من عيار 24.

الذهب

سعر الذهب الآن

هبط سعر الذهب اليوم ليلامس سعر الجرام عيار 18 الـ 2000 جنيه مرة آخرى، بعدما تخطى 2500 في وقت سابق ، فيما يبدأ سعر الجرام من العيار الأقل وهو عيار 14 إلى نحو 1,560 جنيها كأقل سعر اليوم.

أسعار الذهب الآن في مصر عيار 21 بالمصنعية

ويبحث المقبلون على شراء الشبكة من أجل الخطوبة إلى معرفة سعر مصنعية الذهب والضريبة والدمغة على كل جرام، خاصة العيار الأشهر وهو عيار 21.

وعند حساب سعر مصنعية الذهب فيتم إضافة نحو 5-10 % من سعر الجرام كمصنعية على سعر الجرام الأساسي، فيما قد يكون سعر المصنعية بين 100- 150 جنيها في بعض محلات الصاغة.

الذهب

أما عن سعر مصنعية السبائك والتي يقبل عليها المشترى بغرض الاستثمار، فتبدأ مصنعيتها من 30 جنيها للجرام ويزيد سعر المصنعية كلما زاد وزن الأوقية.

أسعار الذهب مباشر

وفي هذا التقرير الخدمي، يقدم لكم موقع صدى البلد أسعار الذهب اليوم 28-5-2023 بشكل مباشر على مستوى كافة الأعيرة ومنها عياري 21 و 18:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الأحد: 2,697 جنيهًا.

الذهب

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأحد، 2,360 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم الأحد، عيار 18: 2,023 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الأحد، عيار 14 للشراء : 1,573 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الأحد، عيار 24 للبيع : 18,720 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24