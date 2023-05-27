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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

700 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب اليوم السبت 27-5-2023 ، تراجعا ملحوظا، وذلك على خلفية تراجع سعر أوقية الذهب عالميا بقوة بقيم تزيد على 100 دولار كاملة ، فيما دعم تراجع الأصفر محليا قرار الحكومة بإعفاء واردات الذهب مع العائدين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى.

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أسعار الذهب الآن في مصر

700 جنيه

وتراجع سعر الجنيه الذهب بشكل ملحوظ ، والذي يبلغ نحو 8 جرامات من عيار 24 ، إلى نحو 19,120 جنيه للشراء بعد أن سجل نحو 19800 جنيه قبل ساعات، بتراجع نحو 700 جنيه.

الذهب 

سعر الذهب الآن في مصر 

ويبحث الكثير من الراغبين في شراء الذهب سواء المشغولات أو السبائك عن سعر الذهب في مصر خاصة، سعر كل جرام من عيار 21 الأكثر انتشارا عند شراء المشغولات الذهبية.

وبلغ سعر الجرام الذهب من العيار الأشهر نحو 2,370 جنيها كحد أدنى، وذلك بعد سجل أعلى سعر له في أبريل نحو 2800 جنيه أو يزيد.

سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية 

سعر مصنعية الذهب تهم كثيرا الراغبين في الشراء ، خاصة المشغولات باختلاف أشكالها وأنواعها ، إذ يكون سعر المصنعية كبيرا جدا في حالة المشغولات التي تتكلف الوقت والجهد لصناعتها.

وعند حساب سعر المصنعية، ففي العادة يتم إضافة نحو بين 5-10 % من سعر الجرام المجرد، أما في حالة شراء السبائك فتبدأ المصنعية من 30 جنيها حسب كل شركة منتجة للسبيكة ويزيد سعر المصنعية كلما زاد وزن السبيكة، إذ تتنوع السبائك وتشمل بداية من 1 جرام.

وفي بعض الحالات يتم إضافة ما بين 100-150 جنيها على كل جرام كمصنعية على المشغولات الذهبية المختلفة.

أسعار الذهب مباشر 

يقدم موقع صدى البلد أسعار الذهب اليوم 27-5-2023 بشكل مباشر في هذا التقرير على مستوى كافة الأعيرة ومنها عياري 21 و 18: 

سعر جرام الذهب عيار 24

  • سعر عيار 24 اليوم السبت : 2,731 جنيهًا.
الذهب 

سعر جرام الذهب عيار 21

  • سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم السبت، 2,390 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

  • سجّل  سعر الجرام اليوم السبت، عيار 18: 2,049 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

  • سجّل  سعر الجرام اليوم السبت، عيار 14: 1,593 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

  • بلغ سعر الجنيه اليوم السبت، عيار 24 للبيع : 18,960 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

  • بلغ سعر الأوقية اليوم السبت، عيار 24: 1,945 دولارا بعد 2056 قبل أيام.
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