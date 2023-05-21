أسعار الذهب الآن في مصر

يقدم موقع “صدى البلد”، نشرة مفصلة لأسعار الذهب، لإتمام عمليات الشراء والبيع، للتعاملات المسائية في مصر.
ويبحث المواطنون عن أسعار الذهب اليوم في مصر، للوصول إلى أفضل سعر للمشغولات الذهبية، والمقارنة بأسعار السوق، وخاصة المقبلين على الزواج والخطوبة.
متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
سعر الذهب اليوم في مصر
الذهب عيار 24
عيار 24 بيع 2,743 شراء 2,777 جنيها
الذهب عيار 22
عيار 22 بيع 2,514 شراء 2,546 جنيها
سعر الذهب عيار 21
عيار 21 بيع 2,400 شراء 2,430 جنيها
الذهب عيار 18
عيار 18 بيع 2,057 شراء 2,083 جنيها
الذهب عيار 14
عيار 14 بيع 1,600 شراء 1,620 جنيها
الذهب عيار 12
عيار 12 بيع 1,371 شراء 1,389 جنيها
سعر الذهب
الاونصة بيع 85,303 شراء 86,369 جنيها
الجنيه الذهب بيع 19,200 شراء 19,440 جنيها
الكيلو بيع 2,742,857 شراء 2,777,143 جنيها
سعر مصنعية الذهب
يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".
ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.