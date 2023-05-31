تذبذب أسعار الذهب في مصر.. وهذه قيمة عيار 24 الان

تشهد اسعار الذهب في مصر تذبذب قوى على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.
وهبطت أسعار الذهب عالميا أمس الثلاثاء، إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من شهرين، وارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي، وذلك في ظل توصل الكونجرس إلى اتفاق بشأن قضية سقف الديون الأمريكية.
إضافة إلى تزايد التوقعات حول احتمالية استمرار الفيدرالي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم المرتفع، والذي بدوره سيؤثر على أداء كل من الدولار الأمريكي ومعدن الذهب.
سعر الذهب اليوم
ويُقدّم موقع "صدى البلد" سعر الذهب اليوم الأربعاء 31-5-2023، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.
ويتابع العديد من المواطنين أسعار الذهب، خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.
سعر الذهب عيار 24
وسجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا بيع 2,651 شراء 2,674
سعر الذهب عيار 21
سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا بيع 2,320 شراء 2,340
سعر الذهب عيار 18
سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 اليوم بيع 1,989 شراء 2,006
سعر الجنيه الذهب اليوم
سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 18,560 شراء 18,720
أسعار الذهب اليوم
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|أسعار الذهب عيار 24
|بيع 2,651 شراء 2,674
|أسعار الذهب عيار 22
|بيع 2,430 شراء 2,451
|أسعار الذهب عيار 21
|بيع 2,320 شراء 2,340
|أسعار الذهب عيار 18
|بيع 1,989 شراء 2,006
|أسعار الذهب عيار 14
|بيع 1,547 شراء 1,560
|أسعار الذهب عيار 12
|بيع 1,326 شراء 1,337
|الاونصة
|بيع 82,459 شراء 83,170
|سعر الجنيه الذهب اليوم
|بيع 18,560 شراء 18,720
|الكيلو
|بيع 2,651,429 شراء 2,674,286
..
..