تذبذب أسعار الذهب في مصر.. وهذه قيمة عيار 24 الان

تشهد اسعار الذهب في مصر تذبذب قوى على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

وهبطت أسعار الذهب عالميا أمس الثلاثاء، إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من شهرين، وارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي، وذلك في ظل توصل الكونجرس إلى اتفاق بشأن قضية سقف الديون الأمريكية.

إضافة إلى تزايد التوقعات حول احتمالية استمرار الفيدرالي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم المرتفع، والذي بدوره سيؤثر على أداء كل من الدولار الأمريكي ومعدن الذهب.

سعر الذهب اليوم

ويُقدّم موقع "صدى البلد" سعر الذهب اليوم الأربعاء 31-5-2023، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

ويتابع العديد من المواطنين أسعار الذهب، خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.

سعر الذهب عيار 24

وسجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا بيع 2,651 شراء 2,674

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا بيع 2,320 شراء 2,340

سعر الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 اليوم بيع 1,989 شراء 2,006

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 18,560 شراء 18,720

أسعار الذهب اليوم

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري أسعار الذهب عيار 24 بيع 2,651 شراء 2,674 أسعار الذهب عيار 22 بيع 2,430 شراء 2,451 أسعار الذهب عيار 21 بيع 2,320 شراء 2,340 أسعار الذهب عيار 18 بيع 1,989 شراء 2,006 أسعار الذهب عيار 14 بيع 1,547 شراء 1,560 أسعار الذهب عيار 12 بيع 1,326 شراء 1,337 الاونصة بيع 82,459 شراء 83,170 سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 18,560 شراء 18,720 الكيلو بيع 2,651,429 شراء 2,674,286

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