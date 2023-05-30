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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

25 جنيها.. انخفاض جديد في أسعار الذهب

صدى البلد

عاودت أسعار الذهب اليوم في مصر التراجع مرة أخرى بعد أن ارتفعت في منتصف التعاملات بنحو 25 جنيها للجرام.

 

وهبط سعر الذهب اليوم 25 جنيها بعد أن ارتفع بنفس القيمة منتصف تعاملات اليوم ليصل إلي نفس مستوى أمس.

تراجع سعر الذهب في مصر بمتوسط  25 جنيها للجرام حيث سجل سعر للذهب عيار 21 اليوم 2330 جنيها مقارنة ب 2355 جنيها بالأمس.

سعر الذهب اليوم

ويقدم موقع صدى البلد  سعر الذهب اليوم الثلاثاء 30-5-2023، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

ويتابع العديد من المواطنين أسعار الذهب خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.

سعر الذهب عيار 24

سجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا 2668 جنيها.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا بيع   3330 و 2315 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18 

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 1997 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم  18720.

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