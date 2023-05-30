صعود مفاجيء في أسعار الذهب اليوم وهذا ثمن عيار 21 الآن

ارتفعت أسعار الذهب العالمي اليوم الثلاثاء إلى 1960 دولار بعد أن تراجعت بالامس بالقرب من أدنى مستوياتها منذ أكثر من شهرين تحت المستوى 1950 دولار للأونصة.

انتعشت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال الفترة الأخيرة بعد تلاقيها استثمارات كبيرة ترغب في المخاطرة بعد التخلي عن الذهب كملاذ آمن، وقد اتضح هذا في أداء مؤشر ناسداك لأسهم شركات التكنولوجيا الذي سجل أعلى مستوياته في عام خلال الأسبوع الماضي.

ارتفعت مستويات الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء ليسجل أعلى مستوياته منذ أكثر من شهرين ونصف.

وارتفع سعر الذهب في مصر بمتوسط 25 جنيها للجرام حيث سجل سعر للذهب عيار 21 اليوم 2355 جنيها مقارنة ب 2330 جنيها بالامس

سعر الذهب اليوم

ويقدم موقع صدى البلد سعر الذهب اليوم الثلاثاء 30-5-2023، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

ويتابع العديد من المواطنين أسعار الذهب خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.

سعر الذهب عيار 24

سجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا 2691 جنيها

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا بيع 2355 و 3335 جنيها للشراء

سعر الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 2019 جنيها

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم 18840 جنيه