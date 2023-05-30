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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع تحت 2000 جنيه لأول مرة|خسارة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار21 مفاجأة

أسعار الذهب الآن
أسعار الذهب الآن

تعرضت أسعار الذهب اليوم في مصر 30-5-2023 ، لموجة  خسارة جديدة ، تراجع على إثرها سعر الجرام بقوة بعدما وصل إلى مستويات قياسية، إذ هبط سعر الجرام من عيار 21 الأشهر في مصر بقوة بنحو 500 جنيه.

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تراجع أسعار الذهب 

وهبط سعر جرام الذهب من العيار الشهير مع عيار 21 ، وهو عيار 18 إلى ما دون الـ2000 جنيه لأول مرة ، وذلك بعدما تخطى 2500 جنيه في ذروة ارتفاع المعدن الأصفر محليا قبل عدة أيام، فيما تراجع سعر عيار 21 إلى نحو 2,305 جنيهات كأقل سعر اليوم بعدما كان 2800 في ذروة الارتفاع بفارق نحو 500 جنيه.

أسعار الذهب الآن

4 آلاف جنيه

وهبط سعر الجنيه الذهب بنحو 4 آلاف جنيه من أعلى سعر إذ سجل اليوم الجنيه الذهب الذي يزن نحو 8 جرامات 18,440  جنيها كأقل سعر مقارنة بـ 22400 جنيه قبل عدة أيام في ذروة الارتفاع.

قرار الحكومة والبنك المركزي

وتسبب في نزول أسعار المعدن الأصفر في مصر، قرار الحكومة بإعفاء واردات الذهب من رسوم الجمارك،  إذ يبدأ سعر جرام الذهب عيار 21 الآن من 2,305 جنيهات بعدما سجل نحو 2800 جنيه قبل أيام.

وفي نفس الوقت، قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب.

أسعار الذهب الآن

ويبحث الكثير عن أسعار الذهب الآن، خاصة سعر عيار 21  عند شراء المشغولات الذهبية فهو المحبب والمفضل لدى غالبية المصريين، والذي استقر عند 2,325 جنيها للشراء اليوم بدون مصنعية.

أسعار الذهب الآن في مصر عيار 21 بالمصنعية

يرغب الكثير في معرفة سعر الذهب بالمصنعية والضريبة والدمغة على كل جرام، خاصة عيار 21، عند شراء المشغولات الذهبية.

وعند حساب سعر مصنعية الذهب، يتم إضافة نحو 5-10 % من سعر الجرام، فيما قد يكون سعر المصنعية بين 100- 150 جنيها في بعض محلات الصاغة.

أسعار الذهب الآن

وأما الراغبون في حفظ أو استثمار أموالهم في المعدن النفيس فيسألون عن  سعر مصنعية السبائك، فتبدأ مصنعيتها من 30 جنيها للجرام ويزيد سعر المصنعية كلما زاد وزن الأوقية.

أسعار الذهب مباشر 

ويقدم لكم موقع صدى البلد أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30-5-2023 بشكل مباشر على مستوى كافة الأعيرة ومنها عياري 21 و 18: 

سعر جرام الذهب عيار 24

  • سعر عيار 24 اليوم الثلاثاء : 2,657 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

  • سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الثلاثاء ، 2,325 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

  • سجّل  سعر الجرام اليوم الثلاثاء ، عيار 18: 1,993 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

  • سجّل  سعر الجرام اليوم الثلاثاء ، عيار 14 للشراء : 1,550 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

  • بلغ سعر الجنيه اليوم الثلاثاء ، عيار 24 للبيع : 18,440 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

  • بلغ سعر الأوقية اليوم الثلاثاء ، عيار 24: 1,942 دولارا بعد 2056 قبل أيام.
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