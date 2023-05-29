900 جنيه كاملة| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر 29-5-2023 ، تراجعا ملحوظا ، إذ شهد الأصفر أكبر موجة تراجع بعدما سجل مستويات قياسية وصل على إثرها إلى نحو 2800 جنيه أو يزيد لعيار 21.

900 جنيه

وشهد سعر الجنيه الذهب يزن 8 جرامات من عيار 24، تراجعا قويا إذ فقد نحو 900 جنيه خلال أسبوع ، حيث سجل الاثنين الماضي 19800 جنيه ولكنه عاد اليوم ليسجل نحو 18,920 جنيها. فيما سجل سعر الجرام عيار 21 هبوطا قويا من أعلى سعر.

موضوعات متعلقة:

قرار الحكومة والبنك المركزي

وهوت أسعار الأصفر في مصر، على خلفية قرار الحكومة بإعفاء واردات الذهب من رسوم الجمارك، وهبطت أسعار الذهب بقوة إذ يبدأ سعر جرام الذهب عيار 21 الآن من 2,345 جنيها بعدما سجل نحو 2800 جنيه قبل أيام.

وبالتزامن مع قرار الحكومة الجديد، كان قد قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب.

أسعار الذهب الآن

ويبحث الكثير يوميا عن أسعار الذهب الآن، خاصة سعر عيار 21 الأكثر انتشارا والمفضل لدى غالبية المصريين عند شراء المشغولات الذهبية، والذ استقر عند 2,365 جنيها للشراء اليوم بدون مصنعية.

أسعار الذهب الآن في مصر عيار 21 بالمصنعية

وعند شراء الشبكة قبل الزفاف يرغب الكثير في معرفة سعر الذهب بالمصنعية والضريبة والدمغة على كل جرام، خاصة عيار 21.

أسعار الذهب

ويمكن حساب سعر مصنعية الذهب بكل سهولة، حيث يتم إضافة نحو 5-10 % من سعر الجرام كمصنعية على سعر الجرام الأساسي، فيما قد يكون سعر المصنعية بين 100- 150 جنيها في بعض محلات الصاغة.

كما يبحث الكثير من الراغبين في استثمار أموالهم في المعدن النفيس عن سعر مصنعية السبائك، فتبدأ مصنعيتها من 30 جنيها للجرام ويزيد سعر المصنعية كلما زاد وزن الأوقية.

أسعار الذهب مباشر

ويقدم لكم موقع صدى البلد أسعار الذهب اليوم الاثنين 28-5-2023 بشكل مباشر على مستوى كافة الأعيرة ومنها عياري 21 و 18:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الاثنين: 2,703 جنيهًا.

أسعار الذهب

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الاثنين، 2,365 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم الاثنين، عيار 18: 2,027 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الاثنين، عيار 14 للشراء : 1,577 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الاثنين، عيار 24 للبيع : 18,760 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

بلغ سعر الأوقية اليوم الاثنين، عيار 24: 1,944 دولارا بعد 2056 قبل أيام.