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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب الأن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

سعر الذهب اليوم في
سعر الذهب اليوم في مصر

يقدم موقع “صدى البلد”، نشرة مفصلة لأسعار الذهب، لإتمام عمليات الشراء والبيع، للتعاملات المسائية في مصر.

ويبحث المواطنون عن أسعار الذهب اليوم في مصر، للوصول إلى أفضل سعر للمشغولات الذهبية، والمقارنة بأسعار السوق، وخاصة المقبلين على الزواج والخطوبة.

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,680 شراء 2,703 جنيها

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,457 شراء 2,478 جنيها

سعر الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,345 شراء 2,365 جنيها

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 2,010 شراء 2,027 جنيها

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,563 شراء 1,577 جنيها

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,340 شراء 1,351 جنيها

سعر الذهب 

الاونصة بيع 83,348 شراء 84,059 جنيها
الجنيه الذهب بيع 18,760 شراء 18,920 جنيها
الكيلو بيع 2,680,000 شراء 2,702,857 جنيها

 

سعر الذهب

سعر مصنعية الذهب

 يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".

سعر الذهب في مصر

ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.

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