سعر الدولار اليوم الأربعاء 31-5-2023 مقابل الجنيه في جميع البنوك

واصلت أسعار الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري على مستوى جميع البنوك العاملة في مصر.

وسجّل سعر الدولار اليوم الأربعاء 31-5-2023، متوسط سعر 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

ويُقدّم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الدولار اليوم الأربعاء، وفقاً لآخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

أسعار الدولار اليوم

وسجّل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى، فى بنك مصرف أبوظبى الإسلامي نحو 30.90 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع .

ووصل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء فى بنوك (ميد بنك، البنك الأهلي الكويتي) نحو 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم فى البنك المركزي



وسجّل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء فى البنك المركزي المصرى نحو 30.84 جنيه للشراء و 30.96 جنيه للبيع .



سعر الدولار اليوم

وسجّل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء فى بنوك: (الأهلى المتحد، التجارى الدولي CIB، أبوظبي التجاري، الإسكندرية، فيصل الإسلامى، المصرف العربي الدولي.

وسجّل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى بنوك (الأهلى ، مصر) نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع .

ووصل سعر الدولار اليوم:"ميد بنك، الإمارات دبي الوطني، المصري لتنمية الصادرات، قطر الوطنيQNB ،المصرف المتحد،كريدى اجريكول ،قناة السويس، الكويت الوطني، المشرق، إتش أس بى سى HSBC،بلوم ) نحو 30.85جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع .



وسجّل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء فى بنك التنمية الصناعية نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع .



أعلى سعر شراء الدولار

ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكى اليوم الأربعاء مسجلا 30.95 جنيه للشراء.

وشهد الجنيه تعافيا خلال الأيام الماضية بعد تراجع التوقعات بقيام البنك المركزي بتحرير قريب لسعر الصرف .



وذكرت وكالة بلومبرج الرهانات على خفض الجنيه المصري قد تراجعت، بعدما توقع “سيتي جروب” ألّا يُقبل البنك المركزي على مثل هذه الخطوة على الأقل حتى نهاية الشهر المقبل.

وقرر البنك المركزي الأمريكي (الاحتياطي الفيدرالي) رفع أسعار الفائدة أوائل مايو الجاري بمقدار25 نقطة أساس إلى نطاق 5%- 5.25% وهي الزيادة العاشرة في 14 شهرًا.

ويعد الرفع الأخير لأسعار الفائدة للمرة العاشرة علي التوالي لتصل بذلك لأعلى مستوى لها منذ 16 عامًا بينما كانت الفائدة قرب الصفر قبل عام 2007.