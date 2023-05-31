تذبذب في أسعار الذهب .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

استمر التذبذب القوي في سعر الذهب محلياً وعالمياً، حيث تشهد أسعار الذهب في اليوم الواحد تحركات عديدة ما بين صعود وهبوط.

وتواصل أسعار الذهب حالة عدم الاستقرار في الأسوق، حيث تحركت أسعار الذهب نحو 5 مرات ما بين صعود وهبوط.

سعر الذهب اليوم

ويُقدّم موقع "صدى البلد" سعر الذهب اليوم الأربعاء 31-5-2023، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

ويتابع العديد من المواطنين أسعار الذهب، خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.

سعر الذهب عيار 24

وسجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا بيع 2,651 شراء 2,674

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا بيع 2,320 شراء 2,340

سعر الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 اليوم بيع 1,989 شراء 2,006

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 18,560 شراء 18,720

أسعار الذهب اليوم