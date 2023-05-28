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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

إجراءات حكومية عاجلة لخفض أسعار اللحوم في الأسواق

صدى البلد

اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات العاجلة للسيطرة على أسعار اللحوم في الأسواق خلال الفترة الحالية والمقبلة، وتأمين احتياجات المواطنين قبل عيد الأضحى، من بينها  الإفراج عن 170 ألف رأس ماشية، منها 45 ألف رأس للذبح الفوري، و20 ألف رأس غنم، و105 آلاف رأس عجول تسمين.

 

وفرجت الحكومة عن 8 ملايين طن من الأعلاف، على مستوى الذرة وفول الصويا، وتلجأ وزارة الزراعة إلى تطبيق الزراعة التعاقدية لزراعة الذرة وفول الصويا، وتحقيق هامش ربح للفلاح.

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والسبت، افتتح القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي معرض خير مزارعنا لأهالينا، الذي يوفر العديد من السلع الغذائية للمواطنين.

 

ويتم داخل المعرض  توفير كافة أنواع السلع ومنها اللحوم البلدي التي تبدأ من 225 جنيها للكيلو ،  كما يتم توفير السكر والأرز والعسل والزيوت  أقل من مثيلتها في السوق بنسب تصل لـ 40 % ".

 

أسعار اللحوم السودانية 

وتبيع وزارة التموين اللحوم السوداني الطازجة بـ 195 جنيها للكيلو داخل المجمعات الاستهلاكية.

 

‏قال محمد أبو مندور رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، إن لدينا كدولة أرصدة مطمئنة من اللحوم الحية قادمة من السودان ويتم ذبحها يوميا تكفينا لما بعد عيد الأضحى المبارك.

 

وتابع خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "مانشيت"، تقديم الإعلامي "جابر القرموطي"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أنه تم فتح المعبر بالأمس وضخ 5000 رأس ماشية جديدة وأن تعليمات رئيس الوزراء وزير التموين  هي تنويع المصادر وتعددها ليس لعدم وجود الأرصدة ولكن لزيادة المعروض.

 

أسعار اللحوم البلدي اليوم

وينشر موقع “صدى البلد” أسعار اللحوم البلدي والمجمدة اليوم 28 مايو 2023 في الأسواق  وفقًا لآخر تحديث أعلنته شعبة القصابين “الجزارين” بالاتحاد العام للغرف التجارية.


 

ونستعرض خلال السطور التالية أسعار اللحوم البلدي بجميع أنواعها، وأيضًا أسعار اللحم الجملي، بالإضافة إلى أسعار الكبدة، والسجق وجميع مبيعات الجزارة.


 

أسعار اللحوم التشادية
 

وتتراوح أسعار اللحوم التشادية الجديدة التي تم طرحها في السوق المصرية، بين 140 و160 جنيهًا للكيلو,

وعن أسعار اللحوم المجمدة فتراوح سعر الكيلو الكندوز بين 150 إلى 180جنيها لليكلو، ووصل سعر كيلو الضاني إلى 185 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم الكندوز 

 

وسجّلت أسعار اللحوم البلدي الكندوز 260 - 300 جنيه للكيلو وتصل في بعض المناطق إلى 320 جنيهًا للكيلو، وسجّلت أسعار اللحوم البلدي الضأن بين 300 و340 جنيهًا.

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