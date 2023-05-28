تذبذب قوي في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

تشهد أسعار الذهب في مصر تذبذبا قويا ما بين ارتفاع وانخفاض على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

السبت، تراجعت أسعار الذهب من مستوى 2385 جنيها للجرام من عيار 21 إلى 2360 جنيها، والجمعة الماضية هبط سعر الذهب إلى ارتفع سعر الذهب عيار 21 من 3330 إلى 2360 جنيها.

سعر الذهب اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الذهب اليوم الاحد 28-5-2023، على مستوى جميع الاعيرة الذهبية.

ويتابع العديد من المواطنين أسعار الذهب خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.

سعر الذهب عيار 24

سجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا بيع 2,663 شراء 2,697

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا بيع 2,330 شراء 2,360

سعر الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم بيع بيع 1,997 شراء 2,023

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 18,640 شراء 18,880

أسعار الذهب اليوم

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الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري أسعار الذهب عيار 24 بيع 2,663 شراء 2,697 أسعار الذهب عيار 22 بيع 2,441 شراء 2,472 أسعار الذهب عيار 21 بيع 2,330 شراء 2,360 أسعار الذهب عيار 18 بيع 1,997 شراء 2,023 أسعار الذهب عيار 14 بيع 1,553 شراء 1,573 أسعار الذهب عيار 12 بيع 1,331 شراء 1,349 الاونصة بيع 82,815 شراء 83,881 سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 18,640 شراء 18,880 الكيلو بيع 2,662,857 شراء 2,697,143

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