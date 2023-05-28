تذبذب قوي في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

تشهد أسعار الذهب في مصر تذبذبا قويا ما بين ارتفاع وانخفاض على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.
السبت، تراجعت أسعار الذهب من مستوى 2385 جنيها للجرام من عيار 21 إلى 2360 جنيها، والجمعة الماضية هبط سعر الذهب إلى ارتفع سعر الذهب عيار 21 من 3330 إلى 2360 جنيها.
سعر الذهب اليوم
ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الذهب اليوم الاحد 28-5-2023، على مستوى جميع الاعيرة الذهبية.
ويتابع العديد من المواطنين أسعار الذهب خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.
سعر الذهب عيار 24
سجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا بيع 2,663 شراء 2,697
سعر الذهب عيار 21
سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا بيع 2,330 شراء 2,360
سعر الذهب عيار 18
سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم بيع بيع 1,997 شراء 2,023
سعر الجنيه الذهب اليوم
سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 18,640 شراء 18,880
أسعار الذهب اليوم
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|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|أسعار الذهب عيار 24
|بيع 2,663 شراء 2,697
|أسعار الذهب عيار 22
|بيع 2,441 شراء 2,472
|أسعار الذهب عيار 21
|بيع 2,330 شراء 2,360
|أسعار الذهب عيار 18
|بيع 1,997 شراء 2,023
|أسعار الذهب عيار 14
|بيع 1,553 شراء 1,573
|أسعار الذهب عيار 12
|بيع 1,331 شراء 1,349
|الاونصة
|بيع 82,815 شراء 83,881
|سعر الجنيه الذهب اليوم
|بيع 18,640 شراء 18,880
|الكيلو
|بيع 2,662,857 شراء 2,697,143
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