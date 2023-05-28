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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تذبذب قوي في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

مشغولات ذهبية - صورة
مشغولات ذهبية - صورة أرشيفية

تشهد أسعار الذهب في مصر تذبذبا قويا  ما بين ارتفاع وانخفاض على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

 

السبت، تراجعت أسعار الذهب من مستوى 2385 جنيها للجرام من عيار 21 إلى 2360 جنيها، والجمعة الماضية هبط سعر الذهب إلى ارتفع سعر الذهب عيار 21 من 3330 إلى 2360 جنيها.

سعر الذهب اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الذهب اليوم الاحد 28-5-2023، على مستوى جميع الاعيرة الذهبية.

ويتابع العديد من المواطنين أسعار الذهب خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.

سعر الذهب عيار 24

سجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا بيع  2,663 شراء 2,697

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا  بيع 2,330 شراء 2,360

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سعر الذهب عيار 18 

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم بيع بيع 1,997 شراء 2,023

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 18,640 شراء 18,880

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أسعار الذهب اليوم

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الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
أسعار الذهب عيار 24بيع 2,663 شراء 2,697
أسعار الذهب عيار 22بيع 2,441 شراء 2,472
أسعار الذهب عيار 21بيع 2,330 شراء 2,360
أسعار الذهب عيار 18بيع 1,997 شراء 2,023
أسعار الذهب عيار 14بيع 1,553 شراء 1,573
أسعار الذهب عيار 12بيع 1,331 شراء 1,349
الاونصةبيع 82,815 شراء 83,881
سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 18,640 شراء 18,880
الكيلوبيع 2,662,857 شراء 2,697,143

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